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Arınç: Deniz Feneri olayı tam bir ahlaksızlık

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Almanya’da mahkûmiyetle biten Deniz Feneri için, 'Çok çirkin, çok ahlaksız bir iş' dedi

16 Aralık 2008 02:00

Eski TBMM Başkanı ve AKP Manisa Milletvekili Bülent Arınç, Almanya’da mahkûmiyet kararlarıyla sonuçlanan Deniz Feneri e.V. davası konusunda, “Çok çirkin, çok ahlaksız bir iş” dedi
Arınç, TBMM Başkanı Köksal Toptan’ın, davaya adı karışan RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın istifasını istemesi için de, “Sorumlu mevkide bulunan insanlar, kendileriyle ilgili bir itham olduğunda, bu ithamın ağırlık derecesine göre mutlaka kendilerine yakışanı yapmalıdır” diye konuştu.

Star TV’de dün Uğur Dündar’ın hazırladığı ARENA programına konuk olan Arınç, CHP’nin türban açılımını desteklediğini söyledi. Arınç, Deniz Feneri e.V. davasıyla ilgili olarak da şöyle konuştu: “Çok çirkin, çok yakışıksız, çok ahlaksız bir iş. Yani ben sizden, ‘fakirlere yardım edeceğim’ düşüncesiyle para alıyorum. Bunu fakirlere ulaştırmaktansa, bir başka yere kanalize ediyorum. Bu bir insanlık suçudur. Bunu kimse savunmamalı.”
“Müslümanlar da günah işlerler. Günahı sadece Hıristiyanlar işlemiyor. Bence en büyük sorun İslamı layıkıyla anlamamakta” diyen Arınç, halka dağıtılan kömürler ve hediye çeki adı altında yapılan para yardımları konusunda şöyle konuştu: “Yardımların bir zapturap altına alınması lazım. Çünkü, ihtiyaç sahibi olmayanlara da bunların dağıtıldığı söyleniyor. Hem de büyük nümayişlerle bu işler yapılıyor. Bu, insanımıza saygısızlıktır. Yapanlara da çok fazla bir şey kazandırmaz.”
Arınç, Deniz Feneri e.V. davasına adı karışan ve Toptan’ın da istifasını istediği Akman’la igili bir soruya da şu yanıtı verdi: “İstifa bireysel bir hak, yeri geldiği zaman da kullanılmalı. O insan için bir erdemdir. Sorumlu mevkide bulunan insanlar, kendileriyle ilgili bir itham olduğunda, bu ithamın ağırlık derecesine göre mutlaka kendilerine yakışanı yapmalıdır.”
ABD Başkanı Bush’a Irak’ta ayakkabıfırlatması olayını da değerlendiren Arınç, “Olayı tasvip etmem. Ama dünya Bush’ tan kurtulduğu için seviniyorum” dedi.


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