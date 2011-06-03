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Arınç: Daha ne telefonlar ne mektuplar çıkacak?

Arınç, 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında hazırlandığı iddia edilen bilgi notuyla ilgili açıklama yaptı

03 Haziran 2011 03:00

T24- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç,  2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında hazırlandığı iddia edilen bilgi notuyla ilgili olarak, "Daha ne telefonlar, daha ne mektuplar çıkacak. Bunları daha çok konuşacağız" dedi.

Bursa'nın Keles ilçesinde seçim çalışmalarını sürdüren Arınç, 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında hazırlandığı iddia edilen bilgi notuyla ilgili soru üzerine, "Daha çok telefon, mektuplar çıkacak. Bunları daha çok konuşacağız" diye konuştu. Arınç, Kocayayla'da diğer soruları ise cevapsız bıraktı. Keles'e giderken Güneybayır köylülerinin açtığı, "Sayın Bakanım Türkiye'de bir tek susuz ve yolsuz köy kalmadı' diyorsunuz. Ama Güneybayır senelerdir içme suyuna hasret bilmiyor musunuz?' yazılı pankartı gören Arınç, dönüşte o köye uğradı. Köylülerle sohbet edip çay içen Arınç, çözüm sözü verdi.

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