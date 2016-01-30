Arınç CNN Türk’te: Gezi Parkı eylemlerinde yayın yasağı konulmasını engelledim, birileri penguen koysa da...

Gezi Parkı olayları başladığı sırada penguen belgeseli gösterilen CNN Türk'te Taha Akyol'un sorularını cevaplayan eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Gezi'de yayın yasağı konulmasını engelledim, birileri penguen koysa da" ifadelerini kullandı.

Arınç’ın Eğrisi Doğrusu programında yaptığı açıklama şöyle:

Gezi'de yayın yasağı konulmasını engelledim, birileri penguen koysa da.

Doğan gurubuyla alakalı çok ciddi şeyler yazdılar. Aydın Doğan beyle bir şeyim yok. Özel hayatına saygı duyarım, bir şey bilmem. Mesut Yılmaz'la karşılaşmasından beri zaman zaman eleştirmişimdir, olayın öyle olmadığını kibarca anlatmıştır. Hakkında pek çok konuda yanlış düşündüğümü sonradan öğrenmiş birisiyim.

Ben RTÜK'ten sorunluydum, bir problem görmedim yayın akışlarında. Selim Kiraz'ın başına silah dayanmış fotoğrafın yayınlanması çok yanlış. Vicdanları çok yaralayan, bir insanın yıllar sonra bile bu fotoğrafa baktığında bile gözyaşı dökeceği bir fotoğraf. Doğan'ın başına bir bere geçirerek terör örgütü mensubuymuş gibi fotoğraflarını yayınladılar, bu vicdansızlıktır. Sayın Cumhurbaşkanımız da çok iyi bilirler. Ben 2009'dan sonra RTÜK'ten sorumlu oldum. Terör olaylarının yayınlanma biçimleriyle ilgili düşüncelerimiz var. Paniğe sevk ediyor diye uluslararsı camiada yayınlar nasıl yapılıyor diye örneklerini aldık. Biz de çok kötü yapılıyor ama iyi yapılıyor. Medya patronlarını davet edelim dedi o zamanki Başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı. Ekim 2011'de, hafızamda tutuyorum. Herkes orada.

Oradakilerin hepsini temsilen Aydın Doğan, "Hepsini kabul ediyoruz, biz de terörle mücadeleyi destekleriz. Hassasiyetleri aynen uygulayacağız. Siz yönetmenlerle de bir konuşun, onlara da anlatsın, biz talimat vereceğiz" dedi. Doğan'a teşekkür etti Başbakan. Bana görev verdi, bundan sonraki süreci sen götür diye. Bir toplantı için ricada bulundum. Yine bütün patronlar var. Turgay Ciner'le Zaman'dan kimse yoktu. Orada biz yine patronlara konuştuk, tamam dediler