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Arınç: CHP iktidara gelse ziyaret edersiniz ama...

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Meclis kulisinde yine tartışılacak ifadeler kullandı.

24 Şubat 2010 02:00

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Meclis kulisinde yine tartışılacak ifadeler kullandı. Diyalog, Arınç ile Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Abakay arasında geçti. Arınç'ın ağzından bu kez "yuh" ifadesi çıktı.

TBMM kulisinde karşılaşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Başkanı Ahmet Abakay arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Başbakan Yardımcısı Arınç'ın katıldığı bir TV programında "ÇGD'yi bilmiyorum" dediğini hatırlatan Abakay, "Basından sorumlu devlet bakanı olarak ÇGD'yi nasıl bilmezsiniz. Orman Bakanı olsaydınız neyse" dedi.

Bülent Arınç ise bunun üzerine "Seni de derneğini de çok iyi tanıyorum. Ama öyle uygun gördüm" yanıtını verdi.

Abakay'ın "Neden?" sorusu üzerine ise Arınç "Çünkü basın örgütü olarak beni ziyarete gelmediniz. Meclis başkanlığım sırasında da gelmemiştiniz" dedi.

Abakay ise "Derdiniz bu mu? Biz geçmişte de böyle ziyaretler yapmadık. Biz siyasi parti değiliz. 'Tuu' derseniz gelmeyiz" deyince Arınç, "CHP iktidara gelirse ziyaret edersiniz ama. 'Yuh' diyeyim de gelin o zaman" diye konuştu.

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