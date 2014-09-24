Arınç cevapladı; Terim ve Ömer Üründül'e Dünya Kupası yorumları için ücret verildi mi?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevaplaması üzerine Meclis’e TRT’yle ilgili olarak verdiği soru önergesine cevap geldi. Soru önergesinde dikkat çeken önemli bir nokta Dünya Kupası’nda TRT’nin yorumculara yaptığı ödemeler oldu. Bülent Arınç imzalı soru önergesine verilen yanıtta Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim ve Ömer Üründül’e Dünya Kupası maçlarını yorumladıkları için TRT tarafından bir ödeme yapılmadığı öğrenildi.

Tanrıkulu'nun Arınç'a sorduğu soru şöyle:

2014 FIFA Dünya Kupası yayınları için TRT tarafından hangi prodüksiyon şirketlerine hangi yapımlar için ne kadar tutarlarda ödemeler yapılmıştır?

Cevap:

21.11.2007 talihinden itibaren TRT Spor kanalında gerçek ve tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilen 88 adet program için firmalara bölüm başı 1.500 TL ile 75.000 TL arasında farklı bedeller ödenmiştir. Kurumumuzda 2014 FİFA Dünya Kupası yayınları için herhangi bir prodüksiyon firmasına ödeme yapılmamıştır. Dünya kupası yayınlarına yorumlarıyla katılan Fatih Terim, Hamza HAMZAOĞLU ve Ömer ÜRÜNDÜL'e Kurum tarafından herhangi bir ücret verilmemiş, Ceyhun ERİŞ'e ise toplam 6.000 TL ödeme yapılmıştır.

Arınç tarafından Tanrıkulu'ya TRT'yle ilgili olarak verilen cevaplar:

*21.11.2007 tarihinden günümüze kadar yaklaşık 800 farklı firmadan program alınmıştır. Programların bölüm bedelleri bazı programlarda tamamı sponsor firmalarca karşılanabildiği gibi bazı programlarda bölüm başı 500 TL ile 950.000 TL arasında farklı bedeller söz konusu olabilmektedir.

*21.11.2007 tarihinden günümüze kadar TRT Müzik kanalında 104 farklı programa ülkemizin önde gelen sanatçıları katılmış olup, söz konusu programlar karşılığında bölüm başı 500 TL ile 28.000 TL arasında değişen ücretler ödenmiştir. Programlara katılan sanatçılar ek listede sunulmuştur. 21.11.2007 tarihinden itibaren TRT Müzik kanalında gerçek ve tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilen 361 adet program için firmalara bölüm başı 500 TL ile 61.000 TL arasında farklı bedeller ödenmiştir.

*21.11.2007 tarihinden itibaren TRT Avaz kanalında gerçek ve tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilen 151 adet program için firmalara bölüm başı 700 TL ile 35.200 TL arasında farklı bedeller ödenmiştir. 21.11.2007 tarihinden itibaren TRT Haber kanalında gerçek ve tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilen 168 adet program için firmalara bölüm başı 1.000 TL ile 24.000 TL arasında farklı bedeller ödenmiştir.

*Kurumumuzda televizyon kanallarının beğeni ölçüm sisteminin saniye bazlı anlık reyting verilerinin alınması amacıyla 2007-2014 yılları arasında AGB, SBT ve TNS firmalarına toplam 15.602.756,12 TL ücret ödenmiştir.

*Yüksek Seçim Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Adaylıklarını kesinleştirip Resmi Gazetede yayımladığı 11 Temmuz tarihinden itibaren TRT Haber kanalında tüm adayların konuşmalarının büyük bir kısmı fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek kesintisiz olarak naklen yayınla izleyicilere aktarılmıştır.

*TRT tarafından, 11 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında yayınlanan 150 adet etkinlikte; Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Ekmeleddin İHSANOĞLU ve Sayın Selehattin DEMİRTAŞ'a adaletli bir şekilde yer verilmiştir. Anılan adayların açıklamaları ve ziyaretleri ile ilgili haberler, her saat başındaki haberler ile yarım saatte bir yayınlanan özet bültenlerinde 24 saat boyunca yer almıştır.

*Geçmişten günümüze değin süre gelen alacakların çok büyük bir kısmı Elektrik Üretim şirketlerine aittir. İcra takibine intikal eden ve halen takipte olan yaklaşık 1.018.757,34 TL'lik davaya intikal eden ve halen yargılaması devam eden yaklaşık 175.270.090,02 TL'lik alacak bulunmaktadır.

*TRT'de; 2008 yılında 186.259.038,85 TL, 2009 yılında 46.748.696,74 TL, 2010 yılında 304.570.036,14 TL, 2011 yılında 133.978.549,22 TL, 2012 yılında 179.449.901,59 TL ve 2013 yılında 113.136.123,63 TL kar elde edilmiştir.