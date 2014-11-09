Arınç: Cebrail'in parti kurup kurmadığını nereden bileyim, okyanus ötesine sorun

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, AKP Odunpazarı İlçe Kongresi’nde salonda oturan bir partilinin, Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen’in “Cebrail parti kursa desteklemem” sözlerine atfen "Cebrail de parti kurdu mu?" demesi üzerine, "Allah korusun nereden bileyim Cebrail'in parti kurup kurmadığını yahu. Onu deniz aşırı yerlere soracaksın üstadım. Biz iktidar partiyiz. Bize düşen iddiamızın olmasıdır. Bizim iddiamız büyük. Biz her seçimi kazanacağız, tek başımıza iktidara geleceğiz, seçimlerde de hedefimiz yüzde yüzdür" diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı’ndan Kemal Atlan’ın haberine göre, Bursa'dan Eskişehir'e giden Bülent Arınç, Şehri Davet Düğüt Salonu'nda düzenlenen AKP Odunpazarı ilçe kongresine katıldı. Burada yaptığı konuşmada Türkiye 'de 100'den fazla siyasi partinin olduğunu belirten Bülent Arınç, AKP'nin küçük bir parti olmadığını söyledi.

Arınç, "Hamdolsun 12 seneye 3 milletvekili seçimi sığdırdık. Çizgimiz hep yukarıya doğru gitti. Şimdi çıta yükseldi. 2015'te yüzde 50 bize yetmez. Türkiye'nin yüz akıyız, milletin ümidiyiz inşallah yüzde 55'leri 60'ları zorlayacağız" dedi.

Arınç , "Sadece şu barajı aşayım da bir parlamentoya gireyim canımı kurtarayım hayalinde değiliz. Türkiye'de öyle partiler vardır ki aslında martidir, parti bile denmez. Şuanda 100'den fazla parti kurulmuş. Bir tanesi de geçtiğimiz günlerde kuruldu, adam basın toplantısı yapıyor, salon tamamen boş bir tane garip boynunu bükmüş, ona yönelik konuşma yapıyor. Bunlar parti değil, bunlar marjinal şeyler. Bunların Türkiye'de çoğunda tabelası bile yoktur. 30 tane adam bulursunuz şöyle ya da böyle ben de parti kurdum dersiniz" dedi.

‘Cebrail de parti kurdu mu?’

Salonda oturan bir partinin yüksek sesle "Cebrail de parti kurdu mu?" demesi üzerine Arınç, "Allah korusun nereden bileyim Cebrail'in parti kurup kurmadığını yahu. Onu deniz aşırı yerlere soracaksın üstadım. Biz iktidar partiyiz. Bize düşen iddiamızın olmasıdır. Bizim iddiamız büyük. Biz her seçimi kazanacağız, tek başımıza iktidara geleceğiz, seçimlerde de hedefimiz yüzde yüzdür" diye konuştu.