-ARINÇ BURSASPOR'UN CEZASINI DEĞERLENDİRDİ BURSA (A.A) - 12.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Bir eline kasaturayı, bir eline taşı almış insan Türkiye'nin hiçbir yerinde taraftar olarak nitelendirilemez" dedi. Arınç, Bursa'nın İnegöl ilçesinde, FEM Dershaneleri'nin FEM-Anafen Eğitim Kompleksi'nin açılışından sonra basın mensuplarına TFF'nin, Bursaspor'un Beşiktaş maçıyla ilgili 3-0 hükmen mağlup sayılması ve 5 maç tarafsız sahada seyircisiz oynama cezasıyla ilgili kararı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bülent Arınç, TFF'nin Bursaspor'a verdiği cezayla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'a mesaj gönderdiğini ve bu mesajlara çok cevap geldiğini söyledi. TFF'nin, stat dışında cereyan eden olaylar nedeniyle Bursaspor'u ağır bir şekilde cezalandırdığını dile getiren Arınç, şöyle konuştu: "Bu kararı hukuka aykırı ve çok ağır buluyorum. Bu, Bursa'ya ve Bursaspor'a yapılan çok büyük haksızlıktır. Elbette, bununla ilgili mevzuat var, TFF özerk bir kuruluş. Son olarak TBMM'den uzlaşmayla çıkarılan sporda şiddetin önlenmesine yönelik kanunumuz da var. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman Bursaspor'un bu şekilde ağır cezaya maruz kalması, çok üzüntü vericidir. Benim bir hukukçu olarak, gözlemci olarak çözemediğim şudur: Bursapor-Beşiktaş maçı oynanmamıştır. Her iki takım da sahaya gelmemiş veya gelememiştir. Maç oynanırken taraftardan ya da herhangi bir kişiden kaynaklanan bir olumsuzluk sebebiyle maç tatil edilmemiştir. Maçın oynanması ve takımların sahaya gelmesi mümkün olmadığı gibi maç sırasında cereyan eden bir olumsuzluk da söz konusu değildir. Takımlara atfedilebilecek, taraftara atfedilecek ya da bundan bir zarar gördüğünü ifade edecek bir kişi, kurum ya da kuruluş yoktur." -"ELİNE KASATURA ALAN TARAFTAR OLARAK NİTELENDİRİLMEZ"- Arınç, maçtan önce gelişen olaylara yönelik şunları söyledi: "Dışarıda bir grup, bazıları üzerlerine Bursaspor forması ve giysisi giymek suretiyle, ellerinde taşlarla, kamalarla, bıçaklarla hatta çöp konteynerlerini kullanarak hedeflerine polisleri almış ve polislerle çatışmaya girmiştir. Bu görüntüler, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde zaman zaman olmaktadır. Bunların içinde ne kadar taraftar vardır, ne kadarı Bursaspor'u temsil etmektedir, bu da malum değildir. Bursapor'un da gerçek taraftarı bunlar değildir. Bir eline kasaturayı, bir eline taşı almış insan Türkiye'nin hiçbir yerinde taraftar olarak nitelendirilemez." Bülent Arınç, emniyetin, aldığı tedbirlerle olayın büyümesini engellediğini vurgulayarak, taraftar içeri girmediği halde dışarıda gerçekleşen olaylar nedeniyle verilen ağır cezanın bir örneğinin görülmediğini söyledi. -"ÖLÜM KARARI"- "Bu o kadar ağır cezadır ki, bundan sonra bu olayların arkasını kesecek tedbir de değildir" diyen Arınç, şöyle devam etti: "Böylesine kendinden geçmiş holigan tipli insanların nerede ne yapacağını kararlaştırmak mümkün değil. Bu insanlar cezalandırılması gerekirken, kaldı ki gözaltına alınanlar, tutuklananlar da olacaktır, bir futbol takımının, iddiası olan takımın, onu benimseyen bir şehrin cezalandırılması, bence çok yanlış çok ağır, çok haksız karardır. Bunu kabullenmek mümkün değil. Dolayısıyla yapılacak şey, takımın Tahkim Kurulu'na gitmesi, Tahkim Kurulu'nun da mevcut durumu yeniden inceleyerek, hatta Emniyetle, Vilayetle yazışmalar yapmak suretiyle olayların nasıl cereyan ettiğini daha iyi incelemek ve bu konuda haklı ve hayırlı karar vermesidir. Aksi halde böyle bir ceza hiçbir zaman caydırıcı olmayacaktır. Sadece 3-5 tane kendini bilmezin ortaya çıkardığı olay nedeniyle bir takım hakkında adeta ölüm kararı vermek olacaktır." Arınç, TFF'nin de Tahkim Kurulu'nun da bu gerçekleri bir kez daha gözardı etmeden incelemesini ve olayla bağlantılı olarak karar verilmesini istediklerini belirterek, şunları kaydetti: "Konuşmam biraz uzun sürdü kusura bakmayın içimiz yanıyor, böyle şey olur mu? Birinci karar çok ağır. İkincisini tartışmaya bile gerek yok. Bundan sonra maçlar da seyircisiz ve dış sahada oynayacak. Bu da çok ağır. Ama 3 puanın silinmesi ve hükmen mağlubiyet şüphesiz iddiası olan bir takımın önünü kesecek nitelikte. Yoksa, Bursaspor, her yerde maçını oynar, bu oyuncuları ve futboluyla inanıyorum ki, başarılı neticeler alır. Birinci karar çok ağır karar, ikincisi de buna bağlı olarak kabullenilebilecek durum değil." Bir gazetecinin, "Yönetimin, şehrin, Bursaspor taraftarının cezalandırılması anlamına mı geliyor?" sorusu üzerine Arınç, "Hiç uzatma, bu karar Bursa şehrine de takımını da gerçek taraftarına da çok ağır, çok haksız karardır" diye konuştu.