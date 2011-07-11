-ARINÇ: BU KATLİAMI UNUTMAYACAĞIZ' SREBRENİTSA (A.A) - 11.07.2011 - Bosna-Hersek'teki savaşta 11 Temmuz 1995 tarihinde 8 bin erkeğin katledildiği Srebrenitsa'da, soykırımın 16. yıl dönümü nedeniyle anma törenleri düzenleniyor. Törenlere katılan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Boşnaklar tarafından Türk bayrakları eşliğinde sevgi gösterileriyle karşılandı. Srebrenitsa'ya gelen Arınç, törenlerin yapıldığı, BM askerlerinin 1995 yılında kamp olarak kullandığı akümülatör fabrikasında, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Asdık Ahmetoviç tarafından karşılandı. Fabrika binalarını dolaştıksan sonra halkı selamlayan Arınç, sevgi gösterileriyle karşılandı. Ellerinde Türk bayrağı taşıyan Boşnakların bazıları, elini sıkarak, Arınç'a sarıldı. Arınç, anma törenleri için bekleyen Boşnaklara seslenerek, 16 yıl önce burada dünyanın en büyük trajedisinin yaşandığını, soykırım uygulandığını belirterek, ''Bu dünyanın en büyük utancıdır'' dedi. Bu acı olayı unutmadıklarını vurgulayan Arınç, şunları söyledi: ''Adalet Divanı'ndaki yargılamalar dünya için çok önemlidir. Dileriz ki bu son olsun. İnsanlar barış için yaşasın. Sizlerin yanınızda olduğumuzu göstermek için geldik. Türk halkının selamını getirdik. Bu acı olayı bütün kalbimizle hissediyoruz. Allah sizlere sabır versin. İnşallah güvenlik içinde yaşayın. Türkiye her zaman yanınızdadır'' Arınç'ın bu sözlerine Boşnaklar, alkışlarla karşılık verdi. Daha sonra, Arınç'ın yanı sıra, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Ivo Yosipovic, CB Konseyi Boşnak Üyesi Bakir İzzetbegoviç, ABD Büyükelçisi Patrick Moon ve diğer protokol üyelerinin katıldığı bir tören yapıldı. Törende konuşan Arınç, başta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve gönüllerinde Bosnalılar için büyük bir sevgi besleyen Türk milletinin selamını getirdiğini söyledi. Bundan 16 yıl önce Srebrenitsa'da katledilenlerin aziz hatıralarını yaşatmak için bir araya gelindiğini ifade eden Arınç, şöyle devam etti: ''Evet bundan tam on altı yıl önce, Avrupa'nın orta yerinde, tarihin şahit olduğu en büyük vahşetlerden biri yaşandı. Belki dünyanın en mazlum ve masum milletlerinden birisi olan Bosnalı kardeşlerimiz, ırkçı bir saldırının kurbanı oldular, soykırıma tabi tutuldular. Aradan 16 yıl geçti. Ancak acımız sanki dün olmuş gibi yeni, yaralarımız kabuk bağlamadı. Hala Srebrenitsa denince bir ince sızı yüreğimizi kasıp kavurmaktadır. Aramızda bu acıyı bizzat tanık olan, bu acıyı daha derinden hisseden dostlarımız, annelerimiz, genç kardeşlerimiz var. Onların acısını tarif etmek imkansız. Aradan geçen bunca yıla rağmen, oğlunun, kocasının yolunu gözleyen, en azından mezarını bilmek isteyen annelerin mübarek gözyaşları hala akmaktadır. Maalesef, Srebrenitsa'da insanlığın onuru ayaklar altına alınmıştır. Burada dünya insanlığı büyük bir sınavı kaybetmiştir. Ama biz bu trajediyi, bu katliamı unutmayacağız. Hele de soykırımın en yoğun olarak yaşandığı Srebrenitsa'yı asla ve asla unutmayacağız, unutturmayacağız.'' Bu topraklarda vatanları, namusları, şerefleri ve insanlık onuru için hayatlarını veren sayıları 8 bini geçen masumları yüreklerinde yaşatacaklarını ifade eden Arınç, bu düşünce doğrultusunda, Türkiye'de de burada şehit olanların anısını yaşatmak için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini söyledi. -''KATLİAM YAPANLARIN YANINA KAR KALMAYACAKTIR''- Arınç, bütün bu çabaların, bir daha bu acıları yaşanmaması, bu katliamların tekrar etmemesi ve dünyanın hiçbir bölgesinde bir daha etnik temizlik girişimlerinin olmaması için olduğunu dile getirerek, ''Ancak şunu da herkes iyi bilmelidir. Bu kanlı katliam, tarihin hiçbir döneminde olmadığı gibi bugün yapanların yanına kar kalmayacaktır. Bütün zalimleri bekleyen o kötü son, bu katliamın sefil mimarlarının da yakasını bırakmayacaktır'' dedi.