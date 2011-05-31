Arınç, Boyner'e 'porno'lu tepkisini savundu

T24- Başbakan Yardımcısı ve AKP Bursa milletvekili adayı Bülen Arınç ve TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner arasında yaşanan "internette sansür" tartışması devam ediyor. Arınç, Boyner'in son açıklamasına "O sözlerde ne kadar haklıymışım diye düşünüyorum. Onun amacı internette bir sansürü eleştirmek değil. Sahip çıkmak değil. O bu hükümeti beğenmiyor" diyerek cevap verdi.



" Arınç: Boyner iktidara gelirse, porno siteleri serbest bırakabilir "



"Boyner: Bana değil tüm kadınlara ayıp oluyor"

TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in twitter'dan internet yasaklarından rahatsız duyduğunu belirtmesi üzerine Arınç, “Sayın Boyner ve düşüncesindekiler iktidara gelirse her şeyi, porno sitelerini de şiddet yayanları da öldürme tarifleri yapanları da serbest bırakabilirler'' demişti. Boyner ise Arınç'ın bu sözlerini "Sayın Arınç’ın bireysel özgürlükler ve özel hayatın sınırlandırılması konusundaki eleştiriler söz konusu olduğunda, bu konuyu doğrudan cinsel istismar, porno ve şiddet ile bağdaştırması sağlıksız bir düşünce yapısını ortaya çıkarmaktadır" diyerek yanıtladı.





NTV Ankara Temsilcisi Nilgün Balkaç'ın sorularını yanıtlayan Arınç, Ümit Boyner'le tartışması hakkında şöyle konuştu:









"Şimdi hanımefendinin yaptığı konuşma bana soruldu ben de cevap verdim. Onun ilk konuşmasını son konuşmasını bilemem. Onun ismiyle bir cevap verilmiş. Ben kendisini çok ağır eleştirdim. O da ağır eleştirmiş. Ben söyleyeceğimi söyledim. Tekrar ona cevap vermek nezaketsizlik olur.

Evet sözlerimin ağırlığını biliyorum, o da maşallah bir cevap vermiş. Başka bir yerde ‘Cumhuriyet yangınlar içerisinde biz AVM’leri konuşuyoruz’ diyor. Ben o konuşmayı duyarken açıklamalarımı pekiştiriyor. O sözlerde ne kadar haklıymışım diye düşünüyorum. Onun amacı internette bir sansürü eleştirmek değil. Sahip çıkmak değil. O bu hükümeti beğenmiyor, eleştirmek için bahane arıyor. Cumhuriyet nerede yangınlar içerisinde? Geldiğimiz nokta ortada değil mi?

Biz özgürlükler içinde ilerlerken, sadece herkes elini uzattığı yerde içkiye ulaşmasın düşüncesini vay bunlar içkiyi de engelliyorlar diye yorumluyorlar.

Ben onları siyasi açıdan eleştiriyorum. Yaptıkları hiçbir şeye sahip çıkmayan bir kuruluş var karşımızda. Bu itibar zayıflamasına kim sorumlu? Bence TÜSİAD’çılar bu mesele içine eğilmeli ve geçmişteki güçlerini nasıl kazanacaklarını bulmalı.

Affedersiniz eşinizi nasıl öldürebilirsiniz, bomba düzenekleri nasıl yapılır, hayvanlarla temas çocuklarla temas nasıl olur bu kepazelikleri yayan bir takım sitelere karşı ben şunu almak istiyorum diyene, internet servis sağlayıcılardan bir kolaylık elde edilmesi için.

İsteğe bağlı bir konunun, hangi özgürlüklerin önünde bir engel? Biliyorsun 15-20 kişi miting yaptı. Pornoma karışma diyen, parmak işaretini afişlerinde taşıyanların safında yer almamalı. Toplumda böyle insanlar da olacaktır. Ama 72 milyonun düşüncesi böyledir diye kabul edemeyiz. Dolayısıyla biz sadece ben bunlara karşı önlem almak istiyorum diyene, bunun neresinde? Allah akıl fikir versin önce bana. Başkaları fikir çıkarmasın."