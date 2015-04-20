Bülent Arınç: Bilerek, kasıtla ve isteyerek soykırım yapmadık

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Saray'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Bakanlar Kurulu,'nun arından açıklama yaptı. 1915 olaylarının 100. yıldönümüne ilişkin soruya yanıt veren Arınç, "Bilerek kasıtla ve isteyerek soykırım yapmadık" ifadesini kullandı.

Yaşananların bir soykırım olmadığını savunan Arınç "Biz soykırım yapmadık. Soykırım yapan ülkeler bellidir. BM 'nin tarifine 1915'te Türkiye 'de yaşanan olaylar girmez. Biz kendimizden eminiz" dedi.

Arınç'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu sadece bu 24 Nisan'da beklenen bir şey değil. Biz nasıl Çanakkale zaferini kutluyorsak, Ermeni diasporası da bunu kutluyor. Bizim tarihimizde kara leke yok.

Bilerek kasıtla soykırım yapmadık, soykırım yapanlar bellidir. BM 'nin tarifine 1915'te Türkiye 'de yaşanan olaylar girmez. HDP hariç Türkye'deki siyasi partiler ittifak ettiler.

HDP'nin farklı görüşleri var. Onu halkımız takdir edecektir. Bir partiye soykırımı savunmak ne kadar yakışır.

1. Dünya Savaşı sırasında isyan edenlere karşı yapılan müdahalede yaşanan trajik olayların olduğunu biliyoruz. Biz soykırım yapmadık. Soykırım yapan ülkeler bellidir. Biz kendimizden eminiz.

‘Seçim güvenliğini sağlayacağız’

(Jandarma Genel Komutanı'nın Bakanlar Kurulu toplantısına katılması) Bundan önceki toplantıya da Jandarma Genel Komutanımız gelmiştir. İç Güvenlik Paketi'nde jandarma ile emniyet güçlerimizin birlikte hareket edebileceği, belli rütbenin altındakiler için İçişleri Bakanlığımızın artık amir durumunda olduğunu herkesin bildiğini düşünüyorum. Asayiş konuları görüşülürken Jandarma Genel Komutanı da davet edilmektedir, kendisinden gerektiğinde bilgi de alınmaktadır. Son günlerde yaşanan olaylar provakatif eylemlerdir. Bunların bir kısmı sadece ses getirmek, sadece panik meydana getirmek, sadece dikkatleri başka yöne çekmek içindir. Kolluk kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz hem bu tür olayların yaşanmaması hem eğer bir olay yaşanmışsa sorumlularının bir an evvel yakalanması, adaletin önüne çıkarılması konusunda ciddi bir takibin içindedirler. Ağrı'da yaşanan olaylar aydınlatılmıştır. Bunlar HDP'nin ısrarla göstermek istediği noktada değil, bizzat Vali'nin, bizzat sayın Bakanımızın, bizzat güvenlik güçlerinin ve yargının önüne götürülen dosyadan da görülebileceği gibi silahı ve şiddeti kendileri için tek güç bilenlerin yaptığı bir eylemdir. İnsanlar ölmüştür, polisler askerlerden yaralananlar olmuştur. Seçim güvenliğini mutlak ölçüde kamu düzenimizi de koruyarak sağlayacağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Herkes görevinin başındadır.

Almanya'nın soykırım kararı

Parlamentolardan bu tür kararlar çıkabilir. Hepsine karşı verilecek cevabımız vardır.