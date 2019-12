Arınç: Benimle boy ölçüşmek isteyen varsa...

T24

'Benimle boy ölçüşmek isteyen biri varsa'

'Bizimle mi yarışacaklar?'

'Zafer müjdesini Bursa'dan alacağız'

Şehreküstü Meydanı'ndaki seçim bürosunun açılışında, kalabalık bir partili grubuna hitap eden Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, çok sayıda seçim geçirdiklerini, iki de büyük referandum yaptıklarını hatırlattı.Arınç, bunlardan ilkinin 2007'de gerçekleştirildiğini belirterek, ''Hepsi 'hayır' dedi, AK Parti 'evet' dedi, yüzde 67,5 'evet' oldu. En yakın 12 Eylül'de, hepsi 'hayır' dedi, hatta bir kısmı 'sandığa bile gitmeyin' diye tehdit etti, AK Parti gitti yüzde 58. Bursa hiç geri kalmadı, Türkiye'de yüzde 58, Bursa'da yüzde 56,5 'evet' ile Anayasa'nın 26 maddesini değiştirdik, daha çok özgürlükler, daha çok demokrasi getirdik'' diye konuştu.Her şeyin insan için olduğunu, bu çerçevede birey odaklı anayasa yapmaya da muvaffak olduklarını ifade eden Arınç, şunları kaydetti:''Şimdi daha büyük bir iddiamız var; inşallah 12 Haziran seçimlerinden sonra artık bu 70 maddesi değişmiş olan anayasayı tamamen yenilemek istiyoruz. Rektifiye yapmakla tutmuyor bu motor. Yeni bir anayasa lazım. Sivil anayasa olacak, demokrat, özgürlükçü olacak. Vatandaşı insan yerine koyacak, temel haklarımızı gözetecek böyle bir anayasayı da yine milletimizle birlikte yapacağız. Bu seçimlere güle oynaya gidiyoruz.''Arınç, 12 Haziran seçimlerinin Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayarak, ülkede 2002 sonundan itibaren kesintisiz AK Parti iktidarının bulunduğunu belirtti.Bunun halkın kararı olduğunu, kendilerinin de halka layık olmak için çalıştıklarını, emaneti yere düşürmediklerini İfade eden Arınç, Türkiye'yi bulunduğu noktadan çok daha ileriye götürdüklerini, ekonomiyi güçlendirdiklerini, hizmete susamış millete hizmet üstüne hizmet getirdiklerini anlattı. Arınç, tarım kesiminden işçi kesimine, esnaf kesiminden bürokrasiye ve sanayiciye kadar özellikle Bursa'da gelişmelerin göz önüne alınması gerektiğini belirterek, ülkenin de doğu, kuzey, güney ve batısının 10 sene öncesinden çok iyi duruma geldiğini, ondan önceki dönemlerde de Türkiye'nin bir ''yangın yeri'' gibi olduğunu dile getirdi.''Bu dönemlerde hizmet etmeyen iktidarların çıkarları bölüştüğünü, iki, üç ya da dört partili koalisyonlarda san dalya pazarlığının yapıldığını, ortadaki ganimeti bölüşmek için siyasetçilerin bir araya geldiğini'' ifade eden Arınç, şöyle konuştu:''Ama siz bu kötü gidişe 2002 sonundaki seçimlerde bir son verdiniz. Bütün bu partiler baraj altında kaldı, AK Parti henüz daha 15 aylık bir parti iken tek başına iktidara geldi. Halkımızın kararıdır, egemenlik milletindir, siz elinizdeki oy imkanını iyi kullandınız ve bizi iktidara getirdiniz. 2002'de bu bir tesadüf değildi çünkü iki sene sonra 2004'te mahalli seçimleri yaptık, bütün belediyeleri bize teslim ettiniz, yine başarılı olduk. Üç sene sonra 2007'de genel seçimler vardı, maşallah oyumuzu her iki kişiden birisi AK Parti olmak üzere yüzde 47'ye çıkardınız. İki sene sonra 2009'da mahalli seçimler oldu, yine Bursa'nın büyükşehiri başta olmak üzere, üçte iki belediyesini AK Parti'ye verdiniz. Türkiye'de 470 ilçenin, 51 ilin, bin 490 beldenin belediye başkanını AK Parti'ye kazandırdınız. Bursa, bu başarıda en önde gelen illerimizden birisidir. 81 ilimiz var, sonuçları bakımından en büyük başarı 8,5 yıldan beri AK Parti Bursa liderliğini koruyor. Ne mutlu sizlere.''Arınç, AK Parti'nin seçimlere kalite getirdiğini, bunun hizmet anlamına geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:''Ben altı yılda 15 bin kilometre bölünmüş yol yaptım. Benimle boy ölçüşmek isteyen birisi varsa desin ki 'Ben daha fazlasını yapacağım.' Ben 10 bin derslikten daha fazlasını yaptım. Ben her ile bir üniversite açtım. Desinler ki 'Ben daha fazlasını yapacağım'. Ama bütün bunları söylerken bizim AK Parti olarak onlardan tek farkımız var, biz dün 'Yapacağız' diyorduk, yaptık. Eserlerimiz ortada. Şimdi 'Yapacağız' diyoruz, eserlerimizi örnek gösteriyoruz. Ama diğer partiler hayatları boyunca bir hayırlı hizmetin içinde olamamış, küçücük şeyleri bile dev ekranlarda yapmakla yıllardan beri oy toplamış olan partiler bize bir örnek gösteremezler.''2000-2001 krizlerinde Türkiye'nin yoksullaştığını ancak iktidarları döneminde yüzde 9'luk büyüme hızıyla dünyanın ilk beş ülkesi içine Türkiye'yi soktuklarını kaydeden Arınç, şöyle devam etti:''Bizimle mi yarışacaklar? Demokrasi yarıştır, desinler ki 'Biz şunu şunu yapacağız ki daha da iyi olacak, ama hayallerle vaatlerle işimiz yok, kaynağı olmayan, hesabı kitabı belli olmayan, 'sattım gitti, verdim gitti' sözlerine karnımız tok. Geçmişte ne yaptınız, yarın ne yapacaksınız, bana bunları örneklerle söyleyeceksiniz. Burada bir tek AK Parti vardır ki 'İşte eserlerim' diye yolları, hastaneleri, köprüleri, havaalanlarını, barajlarını gösteriyor. Yıllardan beri Türkiye'de yaşanmamış bir büyük hizmeti yaşıyoruz.'' Arınç, KÖYDES Projesi içinde Bursa'nın aldığı payın, 70 trilyonu geçtiğini, bütün köylerin yollarının asfaltlandığını, her köyün içme suyuna kavuştuğunu belirterek, 12 Haziran seçimlerinin bir yarış ancak hizmette yarış olması gerektiğini, bu çerçevede projelerin konuşulması ve fikirlerin tartışılmasının önemli olduğunu dile getirdi.Demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarının partiler olduğunu ifade eden Arınç, şunları söyledi:''Partiler bizim düşmanımız değil, partiler bizim rakiplerimizdir. Rakiplerimizle yarışacağız ve inşallah başarılı olacağız. Eserlerimizle halkın bize olan güveniyle desteğiyle rakiplerimizi geçeceğiz. Bizim iddiamız da bu milletin kararı da bu. İnşallah 12 Haziran akşamı Türkiye'de AK Parti'nin üçüncü dönem iktidarının zafer müjdesini Bursa'dan alacağız. Hiçbir siyasi partinin içindeki adaylarla kişilerle bir tartışmamız olamaz, seçime giren bütün partilere saygımız var, onların adaylarına da saygımız var. Bursa'ya hizmet etmek için yola çıkmışsa bir insan, partisi ne olursa adayın nereden geldiği, nereye gittiği hiç önemli değil. Ona halkımız karar verecek. Kavga, dedikodu etmeyeceğiz, çekişme içinde olmayacağız...''