Arınç: Ben onların yalancısıyım

T24- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Eski Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın tutuklanmasıyla ilgili bir yorumda bulundu.





Bülnet Arınç bir gazetecinin Hanefi Avcı ile ilgili sorduğu soruyu şöyle yanıtladı:



"Hanefi Avcı devam eden bir soruşturma nedeniyle kendisi gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Yargı sürecinde cereyan eden bir olayla karşı karşıyayız, bu tür olaylar da ilk değildir. Bu soruşturmayla ilgili başka söyleyecek bir şey de bulamıyorum. Ancak kitap yazdığı için tutuklandı demek yargıya inanmamaktır. Hükümetin veya siyasi otoritelerin bu olaylda bir dahli olduğu kanaatinde değilim. 'Avcı böyle bir soruşturmayı bekliyordu, o yüzden kitabı alelacele çıkardı diyenler de var', ben onların yalancısıyım. Yargı sürecini bekleyelim."



Arınç'a yöneltilen bir diğer soru da yeni anayasa hazırlıklarıydı. Arınç, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin yeni sivil, demokratik bir anayasaya ihtiyacı var. Partiler tarafından hazırlanmış, ayağı yere basan, incelenmiş, madde haline getirilmiş taslağa ihtiyacımız var, öyle bir şeyin gerçekleştiğini sanmıyorum. Eğer bir hazırlıkları varsa TBMM'de çok önemli bir kurul var. Komisyonda her parti eşit oranda temsil ediliyor. Daha önceki uyum komisyonlarına CHP üye vermedi, şu anda sayın Kılıçdaroğlu komisyona üye verme konusunda bir irade gösterirse uyum komisyonu kurulacaktır. Komisyon, meseleyi bütüncül bir şekilde ele alabilir. Dolayısıyla çok fazla heyecanlanmaya gerek yok."



