Arınç: BDP'liler için grup kararı alınacağını zannetmiyorum

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk ile BDP'li 9 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezlekeyle ilgili, ''Her milletvekili işin bir yargı boyutunu bir de siyasi boyutunu düşünerek mutlaka en doğru kararı verecektir. Bu konuda bir grup kararı alınacağını da zannetmiyorum.'' dedi.

Başbakan Yardımcısı Arınç, 9 BDP'li milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda AK Parti'nin izleyeceği yola ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Tarihi Tahtakale Kapısı'nın açılış töreninin ardından gazetecilerin ülke gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, ''AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, 'BDP'li ve bağımsız 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezleke meclise gelirse benim rengim belli' diye açıklama yaptı ve bunu bazı gazeteler, yaklaşık 60 AK Partili'nin 'hayır' oyu verebileceği şeklinde yorumladı. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' şeklindeki sorusu üzerine Arınç, dokunulmazlıklar konusunda son günlerde herkesin fikrini ifade ettiğini söyledi.

''Galip Ensarioğlu da kendi şahsi fikrini söylüyor. Ama içeride 'şu kadar kişi bu kadar kişi' bunlar tahmine dayalı, spekülatif konuşmalardır. Bir insan ağzından konuşursa fikrini öğrenebiliriz. Dolayısıyla Ensarioğlu kendi şahsi fikrini söylemiştir. Buna da saygı duymak gerekir.

Her milletvekili işin bir yargı boyutunu bir de siyasi boyutunu düşünerek mutlaka en doğru kararı verecektir. Bu konuda bir grup kararı alınacağını da zannetmiyorum. Milletvekillerimiz kendi düşünceleriyle oylarını göstereceklerdir ve sonucu da hep beraber göreceğiz. Sayın Ensarioğlu'nun kendi şahsi fikrini söylemesinin, bir endişe doğurması AK Parti içerisinde farklı düşünceler var, 'şu kadar bu tarafta, bu kadar bu tarafta' diye dedikoduya konu olmasını şahsen doğru bulmam. Her milletvekilimiz hem vicdani kanaati, hem de dokunulmazlığın kalkmasının sonuçlarını en iyi şekilde düşünür ve ona göre kararını verir.''

Asker intiharları

Bülent Arınç, asker intiharlarına ilişkin olarak da şunları söyledi:

''İnsan Hakları Komisyonu'nun raporları da terörle mücadelede şehit olanlardan daha fazla gibi bir rakam ortaya koydu. Bu bana ilginç geldi. Konunun hem komisyonumuzda hem de bu konu üzerinde uzman sayabileceğimiz, psikoloji, sosyoloji üzerinde tıbbi anlamda da durulması lazım.''

Arınç, ''Eminim ki Türk Silahlı Kuvvetleri de böyle bir olayı kabullenmeyecek ve bunun giderilmesi konusunda kendi içinde de mutlaka tedbirler alacaktır'' ifadelerini kullandı.