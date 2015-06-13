Arınç: Erdoğan'ın söylemleri AKP'nin oylarında etkili oldu, yorumu halk yapsın

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, seçim sonuçlarına ilişkin olarak, "Bazı söylemler ters tepti. CHP, MHP, HDP açısından ters tepenler var. Bizim de bazı söylemlerimizin halkta karşılık bulmadığını söyleyebilirim" dedi. Arınç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim sürecindeki söylemlerinin AKP'nin aldığı oy oranınına etki edip etmediğine ilişkin olarak da "Olumlu mu olumsuz mu etkileri olduğunu hem anket çalışmaları ile hem de konuyu gündeme getiren arkadaşlarla ilgili bir bahsin olduğunu söyleyebilirim. Söyleyemem. Cumhurbaşkanı’na saygısızlık etmek istemem. Yorumu bizi izleyenler yapsın" ifadelerini kullandı.

Arınç '7 Haziran'da balkon konuşması sırasında yüzünüz çok asıktı' sorusuna da cevap verdi. Arınç, "Aslında balkona çıkarken de birileri ikaz etti, abi yüzünüz biraz gülsün dedi. Çabalamama rağmen böyle bir görüntü vermişsem içimin dışına aksetmesidir" diye konuştu.

7 Haziran sonrası Abdullah Gül'ün partiye döneceği ve başına geçeceği ya da Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığından istifa ederek partiye döneceği yolundaki iddialara da cevap veren Arınç, "AK Parti içerisinde bir liderlik savaşı olmadı ve olmaz da. Davutoğlu’na tam güven ve yetki var" dedi.

Arınç, CNN Türk'te Hakan Çelik’in hazırlayıp sunduğu Hafta Sonu Keyfi programında konuştu.

Arınç'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Başkanlık modeli rafa kalktı mı?

Seçim sonuçlarını doğru okumalıyız. 4 parti Meclis’e girdi. 4 parti girince de Ak Parti çoğunluğunu kaybetti. 258 başarıdır, birinci parti olmak başarıdır. 13 yıllık serüvende ilk defa tek başımıza iktidar olamıyoruz. HDP’nin barajı aşmasıyla herkesin HDP başarılıdır demesi gerekir. Seçim kampanyamın çoğunu o bölgede yaptım. CHP ve MHP açısından bir başarı yok. En azından MHP için şunu söylenebilir. Senin çıkardığın vekil sayısı kadar HDP de çıkardı. Ben seçim kampanyam boyunca bu partilerin tek başına iktidar olma şansı yok dedim. Her birisi istedikleri oy oranını alsalar tek başına iktidar olamayacaklar. Gayeleri koalisyon yapmak. Senden iyisi yok ama sen de kusurlusun. Olabilir. Ben de insanım. Partizanlık yapmış olabiliriz, hata yapmış olabiliriz. Bana hatamı söylersen ben de yanlışlarımı düzletirim. Sen benim kulağımı çek ama yine beni tek başına iktidar yap dedim. 3’ü ancak iktidar olabilecek sayıya ulaşıyor. 78 milyon insan icraat bekliyor, memur maaş bekliyor. Hükümetsiz olabilir mi? Peki kurun hükümeti o zaman? Elbette bir hükümet kurulacak.

Hükümet kurulamadı. Demokrasilerde kabahati kendinde bulmamız lazım.

Hangi olaylar kırılma yarattı?

AK Parti’nin kendi içinde yaptığı tahlilleri ekran önünde konuşmak durumunda değilim. Başbakanımız balkon konuşmasında yaptığı konuşmada bu sonuçları yorumladı. MYK üyeleri ile bakanlarla toplantı yaptı. Ben en az 1.5 saat sayın Başbakanımız lütfetti, bildiklerimi kendisine arz ettim. Çok önemli görüşmeler oldu. Sayın Başbakanımızın bunlardan yararlandığını biliyorum. 73’ten beri her seçimin içindeyim ben. 80-86 arası siyasi yasaklıydım. 87’den itibaren her seçimde adaydım. Seçim atmosferinin, halka size bakışının, sizin yüzünüze gülüp gülmemesinin bir anlamı vardır. Siz ortamı görerek bu seçimin sonucu böyle olacaktı diyebilirsiniz. Ben özel değerlendirmelerimi parti kurullarında yaptım. İçeride gerekli olan yerlerde şurada şurada bunlar vardı diye söylerim.

‘Balkon konuşmasındaki fotoğraflar’

(Kızgın olduğunuz söyleniyor sorusuna) O kadar da değil. Poker face dedikleri bir şey mi vardır. Ben içimdekini dışarıya yansıtıyorum. Aslında balkona çıkarken de birileri ikaz etti, abi yüzünüz biraz gülsün dedi. Çabalamama rağmen böyle bir görüntü vermişsem içimin dışına aksetmesidir. Ben tekrar iktidar olacağız diye bekliyordum. 290 vekil ile hükümet olma imkanı yakalayacağımızı düşünüyordum. Bütün sistem HDP’ye barajı aştırmak üzerine kurulmuştu. Ben bir siyasetçi olarak ne Kılıçdaroğlu’nun ne CHP’nin yüzde 25’i aşacağını görmedim. MHP için en fazla 17 koydum. Bu partiler iktidara hazırlıklı partiler değil. HDP’yi aştırmak suretiyle…

Oy oranı artıyor ama partilerin sayısı arttığı için biz daha az vekil çıkarıyoruz. 3 petinin de desteğiyle ve şüphesiz başka desteklerle de baraj aşıldı. Çıplak gözle bakıp da küçümsemek de doğru değil. Batı’daki illerde de gönüllü oylarının arttığını görüyoruz. Şöyleydi böyleydi diye bir partiyi nefret objesi haline getirmek de doğru değil.

‘Haçlı itifakı sözü yanlış’

Haçlı ittifakı ifadeleri yanlış. Bunlar olmaz. Bu siyasi partiler düşmanımız değil rakibimiz. Düşmanlık yaparak oy toplamak mümkün değil. Bir düşman psikolojisiyle belli bir kampa gitmenin, onları aşağılamanın o seçmen tabakasında karşılığı olmaz. Eğer HDP barajı aşmasaydı CHP yüzde 30’u geçseydi, MHP yüzde 20’yi geçseydi buna rağmen AK Parti 311 vekille iktidardı. Parlatıldı, cilalandı, ön plana çıakrıldı bu partinin barajı aşması için üzde 10.1’e razı parti yüzde 13’le barajı aşmasıyla bugünkü tablo ortaya çıktı. Olanda hayır vardır. Milletin takdiri böyle olmuştur.

‘Bazı söylemlerimiz halkta ters tepti’

Bazı söylemler ters tepti. CHP, MHP, HDP açısından ters tepenler var. Bizim de bazı söylemlerimizin halkta karşılık bulmadığını söyleyebilirim.

Başkanlık sistemi söylemi

Biz başkanlık sistemini her gün defalarca konuşulması, zarurettir, olmazsa olmaz, bunun için de şu kadar vekil gerekir gibi davranışlara karşı başkanlık meselesini yeni anayasaya bağlamak suretiyle ortaya koyduk. Çağdaş başkanlık sisteminin Türkiye’de nasıl uygulanabileceğini yeni bir anayasa ile konuşmak mümkün. Başkanlık sistemini amentü gibi günde 5-6-7 kez konuşması, bizim de bunun yeri anayasadır, yeni anayasada koyacağız dedik. Arada belki bir nüans oldu. Halkımız bu nüansı mutlaka değerlendirmiştir. Diğer partilerin de böyle bir niyeti yok. Dilerim yeni hükümet kurulunca bu partiler bir araya gelir, kırmızı çizgilerle değil, samimi, çağdaş bir anayasa yapmak için bir araya gelirse olabilir. Başkanlık sistemi anayasada yer alamayacağına göre mevcut sistemin devam edeceğini söylemek yanlış olmaz.

Erdoğan’ın söylemleri seçim sonucunu ne yönde etkiledi?

Ancak anayasa kuralları içinde veya etik kuralları içinde bir cumhurbaşkanı yapar mı diye sorarsanız sayın Cumhurbaşkanı bunu yapacağını, farklı bir cumhurbaşkanı olacağını söyledi. Artık bu sözler üzerine yorum yapmak doğru olmaz. Olumlu mu olumsuz mu etkileri olduğunu hem anket çalışmaları ile hem de konuyu gündeme getiren arkadaşlarla ilgili bir bahsin olduğunu söyleyebilirim. Söyleyemem. Cumhurbaşkanı’na saygısızlık etmek istemem. Yorumu bizi izleyenler yapsın.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı

Bu konuda görüş beyan etmem. Sayın cumhurbaşkanımız daha önceleri başbakanken Başbakanlık Hizmet Binası olarak düşünülmüş büyük bir kompleks yapmak istiyordu. Haklıydı. Bu yapıldı. Sonradan da sayın cumhurbaşkanımız burayı ben kullanayım, Çankaya’yı da başbakan kullansın dedi. Bu onların arasındadır. Orayla ilgili aşırı rencide edici sözler söylendi. Eleştiri haktır. Burayı eleştirenler haksızdır, haindir, kötüdür de denmemesi lazım. Bir vatandaş israf diyorsa neden israftır, neden israf değildir anlatılır. Bir insan bile ev yaptırırken kaba haliyle alır, için istediği gibi yaptırır. Evinde bunu yaptıran Cumhurbaşkanlığı’nda da iyi malzeme kullanır. Yerli olur, ithal olur. İyi işçilik gerekir. Özel imalat ve özel işçilikte masrafı biraz fazla görünebilir.

İsraf konusu bana ait. Patenti üstümde kaldı. Allah diyor ki ‘yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz’. Bir akarsudan bile abdest alsanız israf etmeyiniz diye buyuruyor peygamberimiz. İsraf fazlasıdır. Hayırda israf olmaz. Ama israf etmeyeceksiniz. Fazla masraf yapmayacaksınız diye kendime göre vaazla karışık bir sohbet yaptım. Sonra da herkesin kendi özel hayatında da israf var dedim. Bu devlette de israf var mı derseniz ‘var’ dedim. Bir cumhurbaşkanlığı sarayıdır. Yabancı konukları da kabule derken bin yıllık tarihimizin gösterişinin mutlaka konması lazım. En güzel örnek Pembe İncili Kaftan’dır. Okuyanlar Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı ondan sonra konuşsun. Burası yanlıştır diyenlere de kulak verin. Şu malzeme kullanıldı, şöyle oldu derseniz insanlar da konuşur. Eleştiri olmalı, haktır. Ama eleştirilerin de ciddi olması lazım.

(Erdoğan cumhurbaşkanlığından istifa eder ve partinin başına geçer mi sorusuna) Bir defa böyle bir şeyin konuşulması ayıp olur. AK Parti’nin başında bir Genel Başkan var. Bana göre Davutoğlu çok başarılı bir performans gösterdi ve halkımıza sıcak geldi. Sonuç niye böyle derseniz? Onun başka nedenleri var. Onun Davutoğlu Ahmet Hoca profili Erbakan Hoca’dan sonra hoca olduğu için söylüyorum halkın benimsediği bir isim haline geldi. Genel Bakanlığı’nın devam edeceğini düşünüyorum. Ne sayın cumhurbaşkanının böyle bir niyeti vardır ne de partinin böyle bir ihtiyacı vardır diye düşünürüm.

3 dönem kuralı

Ben aslında 7 Haziran akşamı işim bitiyor diye düşünmüştüm ama halen bakanlığım devam ediyor. Yeni bir adaylık veya olmamak ile ilgili bir şey söylersem yanlış olur. Niyetim önceden belliydi, o niyetim devam ediyor.

‘Davutoğlu çok başarılı’

Ben Başbakanlığı ve Genel Başkanlığı ilan edildiği günden beri destek veriyorum. 10 aylık sürede de olağanüstü bir gayret gösterdi. Seçimde gösterdiği olağanüstü gayret ile seçimden başarılı çıkmış bir Genel Başkan. Alınan sonuçla ilgisi yok. Orada başka faktörler var. O faktörler içinde Başbakan’a kusur var demek doğru olmaz.

Davutoğlu’nun Gül’e sitemi olduğu iddiası

Gül her vesile ile ‘Ben bu partinin kurucusuyum. Yerim bellidir’ diyor. Gül’ün çok başarılı bir cumhurbaşkanlığı dönemi oldu. 14 Mayıs 2000 FP kongresini birlikte yaşadık. O günden bu yana beraberiz Dün de İstanbul’da kendisini ziyaret ettim, hatırını sordum. Sayın Gül kendine yakışanı en güzel şekliyle yapmıştır. Miting meydanlarına çıkması gerektiği kanaatinde değilim. Ancak bulunduğu yerden hem partisini hem de Başbakan’ı destekleyecek davranış içinde olabilir. Ama onu mitinglerin malzemesi haline getirmek doğru olmaz isterse İstanbul’un fethi mitingi olsun. Onun kanaatine herkesin saygı göstermesi lazım. 10 Ağustos’tan bu yana gösterdiği tavrı da fevkalade olgun buluyorum.