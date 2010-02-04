Arınç: Baykal Cübbeli Hoca'yı aradı

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Fırlatılan kitapçığı hatırlattı

EMASYA ay sonuna kadar kaldırılır

Anayasa değişikliğine gizli destek gelebilir

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, NTV Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.Özel röportajda Arınç ilk olarak Meclis'te Başkanvekili Güldal Mumcu'nun odasına gitmesiyle ilgili soruyu yanıtladı:"Gerginliğin giderek yükseldiğini görüyoruz, bu durum sokağa da yansıyor. Benim kadınlara karşı bir saygısızlığım olmamıştır.Şuna dikkat etmemiş olabilirim. Ben Sayın Güldal Mumcu'ya saygısızlık yapmadım, eleştiri hakkımı kullandım. Mumcu'ya bilerek ve isteyerek odasını basmayı, hakaret etmeyi istemedim, ancak gururunu incitebileceğimi düşünmeliydim. Bu yüzden üzgün olduğumu ifade etmeliyim.Girdiğim yer, özel bir oda değil, Genel Kurul'da bulunan herkese açıktır. Bu odada çay kahve içilir, pasta yenir. İçeriye girerek 'Bunun sonunda kavga olur, gürültü olur' demenin neresi hatadır, nitekim de kavga oldu.Güldal Mumcu, Sayın Toptan yurtdışı gezisindeyken 301'le ilgili tasarıyı komisyona sevk etmemişti. Mumcu, CHP'nin bütün isteklerini yerine getiriyor. Hareketim 'oda basma' olarak nitelendirilemez. Sayın Mumcu'nun dün yaptığı açıklama duygusaldır."Bülent Arınç, Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Hanım'ın GATA'ya alınmaması üzerine yaptığı açıklamalara da değindi ve 2001'deki MGK'da fırlatılan anayasa kitapçığını hatırlattı:"Başbakan'ın yaşanan olayları anlatmaması büyük fedakarlıktır. Yakın geçmişi çabuk unutuyoruz, 2001'de MGK toplantısında Başbakan Ecevit'e fırlatılan anayasa kitapçığı ve ardından gelen ekonomik krizi hatırlayalım."Başbakan Yardımcısı, kaldırılması düşünülen EMASYA protokolüyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:"EMASYA bir protokoldür, kaldırılması için anayasa değişikliği yapmaya gerek yok ama konunun ağırlığı var. Bu ayın sonuna doğru kaldırılacak, hazırlıklar yapılıyor. Bence de EMASYA protokolü kaldırılmalıdır. Tarih olarak da 28 Şubat düşünülmedi, bugünlerde sonuç açıklanabilir.Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'yle geçmişte çok uğraştım, 23 Nisan 2006 tarihinde yaptığım konuşmada bu belgenin olmaması gerektiğini söyledim. Bu belgenin hazırlanmasından Meclis haberdar olmalıydı, keşke belgeyi TBMM hazırlayabilse. Aradan geçen 4 yıla rağmen henüz bir değişiklik olmadı.CHP artık irticanın rejim için tehdit olmadığını gördü. Ancak CHP lideri Deniz Baykal birkaç gün önce Cübbeli Ahmet Hoca'yı telefonla arayarak geçmiş olsun diledi. Biz hocayla aynı karede bir fotoğraf versek başımıza gelmeyen kalmaz."Geçmişe göre TSK ile ilişkilerimiz daha sağlıklı, ancak yüzde 100 iyi diyemem, henüz ideal seviyede değil. Önemli olan TSK ve hükümet arasındaki karşılıklı endişeleri gidermek. Orduevindeki oğlunun düğün töreninde türbanlı kadın giremiyor."Bülent Arınç, yapılması planlanan anayasa değişikliğini ve beklentilerini de anlattı:"Gizli oylamada CHP ve MHP'den bize destek gelebilir. Türkiye'nin gündeminde konuşulan tüm konular anayasa değişikliği içine girebilir, biz hazırız. Tüm partilerin oy vereceği değişiklikler peşindeyiz. AK Parti'nin getireceği her teklif Meclis'te 330 oyu aşar."