Arınç: Başsavcı başkası olsa CHP'ye dava açardı

T24- Başbakan Yardımcısı Arınç, Cumhuriyet Başsvacısı’nın kafasına göre dava açmasının önüne geçmek istediklerini bileriterek, “Kapatma davaları için bir filtreye ihtiyaç var. Bugün Yargıtay Başsavcısı bir başkası olsaydı, CHP hakkında dava açardı” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, NTV Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Arınç'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Yasama görevini yapacaktır, kimse müdahale etmemeli. Biz Cumhuriyet Başsavcısı'nın kafasına göre dava açmasının önüne geçmek istiyoruz, parti kapatmayla ilgili. Kapatma davaları için bir filtreye, bir süzgece bir ihtiyaç var.

Bugünkü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bir başkası olsaydı, CHP hakkında dava açardı. Silivri sanıklarını savunmak bir siyasi partinin genel başkanına düşer mi? Başsavcı şunu diyerek "Sen kendi talimatınla Erzincan'a milletvekili gönderiyorsun, gizli tanıkla buluşuyor. Ergenekon savcılarını her salı günü eleştiriyorsun. Yargıya neden müdahale edip duruyorsun" dava açabilir.

Yüksek yargının yüksek perdeden açıklamaları yeni değil.

Konuşmaları dikkatle not aldık. Eleştirilerini not alıyoruz derken, her eleştiriye sıcak baktığımızı ifade etmek istedim.

Muhalefet karşı çıkıyor ama taslakta kendilerinin istediği konular da mevcut.

Liderler baskı yapmazsa muhalefet partilerinden pakete destek olacaktır.

Gizli oylama olacak, AK Parti'de birkaç fire olması mümkündür.

CHP, AK Parti'nin ak dediğine kara demeyi düstür edinmiş. 'Bak biz Anayasa Mahkemesi'nde iptal ettiriz' ifadesi eğer bir istihbarata bağlıysa bu yargıya yapılacak en büyük saygısızlıktır.

Her şeye rağmen taslağı iptal ettireceğiz diyorlarsa, halktan korkuyorlar derim.

Referandumdan 'hayır' çıkarsa erken seçim gündemimizde olmaz, seçim zamanında yapılır. Muhalefetin erken seçim istediği doğru değil. Muhalefet erken seçimin sosyal bir talep olarak gelmesi gerektiğini fark etti.

Anayasa referandumu normal işleyiş sürdüğünde 15 Haziran gibi yapılır.

Anayasa taslağıyla ilgili CHP ve MHP'den BDP gibi öneriler gelmesini beklerdik. En azından BDP, 'paketin şurası eksik, şunlar olsa daha iyi olur' diyor.

Seçim barajı temsili adaleti engelliyorsa bir yol bulunmalı. Parçalı siyaset Türkiye için çok doğru değil. Seçim barajı konusunu bu anayasa paketinden sonra ele alabiliriz.

Anayasa değişikliğinde referandum söz konusu olursa anayasanın tümü oylanacak.