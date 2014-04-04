Arınç: Başbuğ'un 'ciddiye almıyorum' demesinin bir gram bile değeri yok

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Ergenekon davasının açıklanan gerekçeli kararına "ciddiye almıyorum ve kararı verenlere acıyorum" diyen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un sözlerine "Başbuğ’un 'ciddiye almıyorum' demesinin bir gram bile değeri yok. Bu mahkeme kararı, beğense de beğenmese de bu karar mahkeme kararı" yorumunda bulundu. Fethullah Gülen cemaatini çok iyi tanıdığını belirten Arınç, "AK Parti'ye oy vermeyin dediler. Ve kristal vazo kırıldı. Bunu tamir etmek çok zor artık" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi

Başbakan aday olmak isterse Cumhurbaşkanı destekler. İkisi baş başa kaldıklarında bu nezaket içerisinde sen cumhurbaşkanı adayısın diyecektir. O zamanı bekleyelim. 3-5 aylık süre var tabii ki.. Birilerine göre Ak Parti yıpratıldıkça Erdoğan’ın nefesi cumhurbaşkanlığına nefesi yetmez dediler... Çankaya yolunun kapalı olması düşüncesi vardı... 30 Mart’tan sonra belli oldu ki Çankaya yolu açık.. Genel seçime gitseydik yüzde 50’nin altında almazdı Başbakan Erdoğan... Erdoğan’la ittifak yapacak çok bütün toplum kesimleri var Yüzde 51’i bulabiliriz... 3-5 ay sonra cumhurbaşkanı adayı olmak isterse, Sayın Gül buna karşı çıkmaz.

'Abdullah Gül Başbakan olur mu?'

Çok güzel bir başbakanlık yaptı. 7 yıldan bu yana örnek bir cumhurbaşkanlığı yapıyor. Takdir gören biri olarak tarihe geçti ve geçecek. 2015 seçimlerinde inşallah başbakanlık noktasında görev yapmasını arzu ederim. Sayın Gül için 3 dönem kuralı yok ama bizim için var. AK Parti kimlerle yola devam ederse etsin 2015 seçimlerinde başaracaktır. Hiçbir endişeye gerek olmayacak bir sistemle bu işi götürürüz.

Üç dönem kuralı

Başbakan bu konuda çok ısrarlı... Bu bir prensiptir diyor, gerek yok diyor. Ama Allah emri de değildir. Sayın Başbakan ve benim dışında bu kural kaldırılmasın diye çok az.

Seçim sonuçları

Mahalli seçimler adeta hükümete, Başbakan’ın şahsına yönelttiler.. Özel hayat , eşler, çocuklar, iftiralar, yalanlar ürettiler. Başka bir formül ürettiler. Bu projelerle Başbakan’a diz çöktürmek, Başbakan’ı yıpratmak istediler. “Ben Başbakan’dan memnunum, iftiraları kabul etmiyorum, ben ona güveniyorum” mesajını verdi halk,. Bu bir güvenoyudur. Biz mahalli seçimlerde 30 ili büyükşehir yaptık. Çok büyük hizmetler gelecek. AK Parti’nin yaptığı işleri de beğeniyoruz mesajı verildi. Türkiye’nin her yerde ağırlığımız var. Hopa’da CHP ’nin 40 yıllık saltanatı bitmiş AK Parti kazanmış 81 ilde varız CHP, MHP nokta halinde kalmıştır.

'Cemaati çok iyi tanırım'

Cemaati çok iyi tanırım, çok iyi dostlarım da var. Ama son yaptıklarını affetmek mümkün değil. Çok büyük kabahat işlediler. Bu camia, cemaat, yapılanma bugüne kadar siyasi bir tarafını göstermedi. Her konuda dini hizmet yapmayı, eğitimle ilgilenmeyi, öncelediler burada çok güzel bir üslup kullandılar. Fakirlere burslar temin edildi, yurtlar açıldı, herkes onları böyle tanıdı. Siyasi bir tavırları yoktu. Referanduma evet dediler, bize oy verdiklerinde mutlu oluyorduk, vermediklerinde kızmıyorduk. Biz onları hiçbir zaman sorguya çekmedik. Oysa bu dönemde AK Parti’yi hedef aldılar, itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Laf ebesi insanlar her gün TV’lerde kampanya yürüttüler. Bize haksızlık yaptınız, bizi baltalamaya çalıştınız size oy vermeyeceğiz deselerdi bunu anlamak mümkündü.

'Kristal vazo kırıldı'

Dostlarımız olduğu için biliyoruz, çok yakından biliyoruz. Kapı kapı dolaşarak söz aldırarak, yemin ettirerek söz aldılar, AK Parti’ye oy vermeyin dediler. Ve kristal vazo kırıldı. Bunu tamir etmek çok zor artık.

'Hava gazı fabrikasında basın toplantısı'

Ertuğrul Günay ve İlhan İşbilen hava gazı fabrikasında oturmuş basın toplantısı yapıyorlar. Eskiden sevdiğim arkadaşlarım olduğu için mesaj gönderdim, orası toplantı için uygun bir yer değil, hava gazı konuşuyorlar derler diye.

Kılıçdaroğlu Bursa’ya geliyor 1 saat konuşuyor. 45 dakika aynı kelimeleri tekrarlıyor. Hırsız diyor, başçalan diyor, hakaret ediyor. Bursa kötü diyor, Eskişehir gibi olun diyor daha ne söyleyeyim...

Ergenekon davası

İlker Başbuğ’un “ciddiye almıyorum” demesinin bir gram bile değeri yok. Bu mahkeme kararı, beğense de beğenmese de bu karar mahkeme kararı. 16 bin sayfaya baktım biraz. Tahlil yapmışlar, Türkiye’de gerçekten derin bir yapı varsa ilk kez yargılama yapılıyor ve gerekçeli karar yazılıyor. Herkesin yaptıkları sayılıyor, doğrudur yanlıştır. Ama 3 hakimin birlikte karar verdiği karara saygılı olmak lazım. “Tanımıyorum bu kararı” demek Lazın İdris’e “Ben de seni tanimayrumm “ demesi gibidir ( Karadeniz şivesiyle).

'Bir süre ara vermek gerekir diye düşünüyorum'

Arınç. "Planınız nedir?' sorusuna şu yanıtı verdi: "Sayın Başbakan’da söylüyor, vekillikten ayrılmak siyasetten kopmak anlamına gelmez. Bir süre ara vermek gerektiğini düşünüyorum. Tüzük de öyle söylüyor zaten. Bu kararın benim için çok önemli olduğunu düşünüyorum

Biraz ara vermek gerektiğini düşünüyorum."