-ARINÇ, BAN Kİ-MUN İLE GÖRÜŞTÜ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 04.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, New York'ta BM Genel Merkezinde, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile görüştü. Başında sadece görüntü alınmasına izin verilen görüşmede, Genel Sekreter Ban, Arınç'ın elini sıktı ve Türkiye'nin BM'ye destek veren ülkelerin başında geldiğini söyledi. Görüşmeye Arınç ile TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan, BM Daimi Temsilci Yardımcısı Elçi-Müsteşar Fazlı Çorman da katıldı.