Arınç, Bakan Günay'dan özür diledi

T24 - “Ucube heykel” tartışmalarının ardından Kültür Bakanı'na yönelik söylediği sözlerin yanlış anlaşıldığını belirten Arınç, “Maksadını aşan bir açıklama olarak anlaşıldıysa özür dilerim" dedi.



Devlet Bakanı Bülent Arınç, Kars'taki "ucube heykel" tartışmalarıyla ilgili Başbakan Erdoğan'la ters düşen Kültür Bakanı Ertuğrul Günay için "Allah kimseyi Günay'ın durumuna düşürmesin" sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi; "Maksadını aştıysa özür dilerim" dedi. Günay ise "O konuyu kapattım. Allah'a havale ettim" dedi.



Manisa'da konuşan Arınç, sözlerinin sözlerinin CHP tarafından propaganda malzemesi olarak kullanıldığını söyledi.



25 yıl önce yaşanan bir davada avukatlığını yapan Günay'ın üzerinde çok hakkı olduğunu vurgulayan Arınç, "Sayın Başbakan'ın sözünü düzeltmeye çalışmak doğru değil. Ben bunu anlatmaya çalıştım. Maksadımı aştığımı düşünüyorsa özür dilerim" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Günay, Arınç'ın sözlerini Diyarbakır'da değerlendirdi; "Kapattım arkadaşlar o konuyu, Allah'a havale ettim" dedi.





