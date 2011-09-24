-Arınç Avrupa'da medya kuruluşlarına seslendi BRÜKSEL (A.A) - 24.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Avrupa'da Türkçe yayın yapan medya organlarının temsilcilerinden, bölgesel güç konumunu geride bırakma aşamasına gelen Türkiye'nin doğru algılanmasına yardımcı olmalarını istedi. Arınç, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu Ajansı ve TRT'nin de katkısıyla düzenlenen ''Brüksel Medya Buluşması'' toplantısında yaptığı konuşmada, Avrupa'da Türkçe yayın yapan medya kuruluşlarını desteklemek ve güçlendirmek istediklerini söyledi. Arınç, ''Avrupa'da Türkçe yayın yapan medya organları sayısal olarak belki yüzlerle ifade ediliyor ama etki alanı bakımından daha güçlü olmamız lazım'' diyerek bu kapsamda Avrupa'daki Türk basın mensuplarının en önemli sorunlarından habere ulaşım ve sarı basın kartı konusundaki talepleri karşıladıklarını hatırlattı. Arınç, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'deki yerel medyayı özendirmek için çeşitli başlıklarda düzenlenen yarışmaların Avrupa'daki Türk medyası için de yapılmasını istedi. Başbakan Yardımcısı Arınç, ''Türkiye'nin kamu diplomasisi alanında, medya alanında yıllardır eksikliği çok az tanınması, kötü tanınmasıydı. Bilinçsizlik, bilgisizlik ve daha kötüsü önyargılar vardı'' tespitinde bulunarak bunun aşılmasında Türkiye'nin ekonomide dikkati çeken başarısının ve küresel boyutta artan öneminin faydalı olduğunu dile getirdi. Bülent Arınç, ''Medya özgür, haberlerinde doğru verilerden yola çıkmalı. Dış kamuoylarında Türkiye'yi yanlış tanıtacak haberlerden kaçınmalı. Habercilik konusunda bilerek ve isteyerek kasıtlı yayın yapılması hoş birşey değil'' şeklinde konuştu. Türkiye ekonomisindeki müspet gelişmelerden bahseden Arınç, ''Mesela Belçika'yla ticaret hacmimiz önemli bir rakam. 6 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediliyor, 10 milyonluk bir ülke için azımsanacak rakam değil. Türkiye'nin ihracatı işlenmiş sanayi ürünleri, ihracatta rekorlar kırılıyor. Hatta küresel kriz döneminde bir miktar düşmekle birlikte ihracat artışında en yüksek rakamlara ulaşıldı. Bunlar ilgi uyandırıyor. Avrupa'nın daha çok dikkatini çekiyor'' dedi.