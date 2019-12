-ARINÇ: AMACIMIZ AFRİKA'DAKİ YOKSULLUĞUN GİDERİLMESİ KAMPALA (A.A) - 29.11.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye'nin amacının Afrika'daki yoksulluğun giderilmesine katkıda bulunmak, Afrika ülkelerinde hem tek hem de ortaklaşa sürdürülebilir bir gelişim politikası izlemek olduğunu bildirdi. Arınç, ''Türkiye-Uganda Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 1. Dönem Toplantısı''nın Protea Otel'deki açılışında, Uganda'ya ziyaretinin sonuçlarının ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yönünde önemli bir adım olacağını söyledi. İlişkilerin geliştirilmesine yönelik karşılıklı samimiyet ve iyi niyetli yaklaşımın verimli sonuçlara ulaşılmasını kolaylaştıracağını vurgulayan Arınç, ''Aramızdaki coğrafi uzaklığa rağmen Uganda, Türkiye'nin her zaman yakın dostu olmuştur'' dedi. Uganda Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz mayıs ayında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret etmesinin dostluk ve kardeşliğin önemli bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Arınç, ''Bu çerçevede Uganda ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi karşılıklı dostluk hislerini yansıtacak bir seviyeye çıkarma yönündeki istek, sorumluluk ve kararlılığımızı vurgulamak istiyorum'' diye konuştu. Arınç, bölgelerinin önemli aktörleri olan Türkiye ve Uganda arasındaki ilişkilerin daha fazla geliştirilmesinin sadece ülkelerin refahını artırmakla kalmayacağını içerisinde bulundukları bölgedeki komşu ve çevre ülkelerin istikrar ve refahına da olumlu katkıda bulunacağını söyledi. Türkiye'nin 2000'li yılların başından bu yana ticareti geliştirme stratejileri yürüttüğüne dikkati çeken Arınç, Türkiye'nin farklı ülke grupları arasında değişiklik coğrafya ve kültürlere, onların üretim modellerine ekonomik ve politik yapılarına her zaman köprü olduğunu kaydetti. Türkiye'nin dış ticaret politikasının, ikili ve bölgesel perspektifinin global istikrar ve işbirliği için önemine de işaret eden Arınç, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın 2003 yılının başlarında Afrika Ülkeleriyle Ekonomik ve Ticari İlişkileri Geliştirme Stratejisi başlattığını hatırlattı. Arınç, ''Söz konusu stratejide bizim amacımız Afrika'daki yoksulluğun giderilmesine katkıda bulunmak. Afrika ülkelerinde hem tek hem de ortaklaşa sürdürülebilir bir gelişim politikası izlemek. Küreselleşme sürecinde Afrika'nın dışlanmasını önleyerek, küresel ekonomiye tam entegre olmasını sağlamaktır'' şeklinde konuştu. -''KARŞILIKLI YATIRIMLAR ÖNEMLİ''- Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ticaretinin bu strateji sayesinde 2003 yılından itibaren yüzde 200 oranında arttığını belirten Arınç, Türk müteahhitlik firmalarının da Afrika'da üstlendiği işlerin tutarının 2009 yılı itibariyle 31 milyar doları, Türk yatırımlarının tutarının ise 3 milyar doları aştığını söyledi. Uganda'nın üyesi olduğu Doğu Afrika Topluluğu ile Serbest Ticaret Anlaşmasının müzakerelerinin en kısa sürede başlatılması konusunda Uganda'nın desteğini istediklerini belirten Arınç, bu anlaşmanın ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynayacağını kaydetti. Arınç, Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması'nın müzakerelerinin de Doğu Afrika Topluluğu ile en kısa süre içinde başlatılmasına destek verdiklerini bildirdi. Uganda ile ticaret hacminin 2003 yılından bu yana 10 kat arttığını da ifade eden Arınç, ''İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin ulaştığı seviye üzülerek ifade ediyorum ki ülkelerimizin potansiyelini yansıtmaktan uzaktır. İkili ticari ilişkilerimiz de sürdürülebilir bir artış sağlanması için karşılıklı yatırımlara gereken önemin verilmesi gerektiğini düşünüyorum'' diye konuştu. Türk firmalarının Uganda'da yatırım yapmalarına olumlu baktıklarını dile getiren Arınç, bu yatırımların Uganda'nın en fazla ihtiyaç duyduğu teknoloji transferini sağlayacağını vurguladı. Ticaret artışına dayalı uzun soluklu bir işbirliği arzu ettiklerini ifade eden Arınç, ''Karşılıklı yatırımların artırılmasına ve Uganda'nın alt yapı ve kalkınma projelerinin Türk müteahhitlik ve müşavirlik firmalarının desteğinde gerçekleştirilmesine dönük olarak birlikte çalışabiliriz'' dedi. İnşaat ve danışmanlık hizmetlerinin, ilişkilerin ilerletilebileceği alanlar arasında öne çıktığını aktaran Arınç, Türk firmalarının uluslararası piyasaların önde gelen aktörleri arasında olduğuna dikkati çekti. Uganda makamlarının her türlü teknik işbirliği önerisini incelemeye hazır olduklarını da vurgulayan Arınç, Uganda'nın kalkınmasına ve Uganda halkının refahını artırmaya katkıda bulunmanın Türkiye'ye onur vereceğini söyledi. Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı'nın (TİKA) Afrika Kalkınma Programı ile Afrika Sağlık Programı kapsamında yürüttüğü projelere dikkati çeken Arınç, TİKA'nın koordinasyonunda Uganda'da insan kaynakları, kurumsal kapasite ve altyapıların geliştirilmesine yönelik programlar oluşturulabileceğini vurguladı. Arınç, ilişkilerin geliştirilmesi için değerlendirilmeyi bekleyen imkanlardan azami ölçüde yararlanılması, ticaret artışı politikaları üzerinde yoğunlaşılması ve ortak yatırımların çoğaltılması gerektiğini sözlerine ekledi. Uganda İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Kironda Kiwajinja da, iki ülke arasındaki ticari potansiyele işaret ederek, ülkeler arasındaki ilişkilerin büyümesinin kendileri için de çok önemli olduğunu söyledi. Ülkesinin Afrika'da pek çok ülke için ticari bir merkez olduğunu dile getiren Kiwajinja, bankacılık sisteminin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için çaba sarf ettiklerini belirtti. Kiwajinja, Türk Havayolları'nın Uganda'ya seferlerinin ve Türk Işık Akademisi'nin çalışmalarının daha yakın ilişkiler kurulması ve ticari yatırımların artırılması açısından önemine dikkati çekerek, kendilerinin de karşılıklı yatırımların desteklenmesini amaçladıklarını söyledi. Uganda'nın doğal bir tatil ülkesi olduğunu ifade eden Kiwajinja, Bakan Arınç'ı Uganda'da tatil yapmaya çağırdı. Uganda Turizm Sanayi ve Ticaret Bakanı Kahinda Otafiire ise açılışta kısa bir konuşma yaparak ülkesinin politikaları hakkında bilgi verdi. Toplantıya, AK Parti Rize Milletvekili, Türkiye-Uganda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ali Bayramoğlu ile Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Melih Ulueren de katıldı.