-ARINÇ ALMANYA'DA DÜSSELDORF (A.A) - 04.02.2011 - Cüneyt Karadağ - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki seçimler için bulundukları yerden oy kullanabilmelerinin çok önemli olduğunu söyledi. Bülent Arınç resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (KRV) Meclis Başkanı Eckard Uhlenberg ile eyaletin Uyum ve Sosyal İşler Bakanı Guntram Schneider ile biraraya geldi. Arınç burada gazetecilere yaptığı açıklamada KRV Meclisini 2004 yılında TBMM Başkanı olarak ziyaret ettiğini ve kendisine o dönemde imzaladığı defterin gösterildiğini belirterek, KRV Meclis Başkanı Eckard Uhlenberg ile karşılıklı iyi niyetli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti. Başbakan Yardımcısı Arınç görüşme sonrası gazetecilerin sorusu üzerine, yurtdışında yaşayan Türklerin Türkiye'de yapılacak seçimlerde oy kullanabilmeleri konusunu ısrarla takip ettiklerini belirterek, ''Mecliste bu konuda kanun çıkardık. Ancak Anayasa Mahkemesi bu kanunun bir kısmını iptal etti. Bununla yetinmeyeceğiz. Mektupla, elektronik postayla ya da büyükelçiliklerde oy kullanılmasını süratle takip ediyoruz. Tabii içinde bulunulan ülkenin koşulları da önemli. Biz bu konuyu çok önemsiyoruz bunun peşindeyiz. Belki e-mail ile oy kullanılabilir. Belki bu Haziran seçimlerinde olabilir'' diye konuştu. Arınç daha sonra KRV Uyum ve Sosyal İşler Bakanı Guntram Schneider ve bakanlık müsteşarı Zülfiye Kaykın ile KRV'deki Türk kökenli milletvekilleriyle bir araya geldi. Bakan Arınç KRV Eyaletinde Türklerin çok yoğun olduğunu belirterek, ''Burasıyla Türkiye arasında yoğun bir alışveriş var. Burada işverenlerimiz firmalarımız var. KRV ve Düsseldorf bizim için siyasi ve toplumsal bakımdan çok önemli. 2004'te de burayı özel olarak ziyaret etmiştim'' dedi. Eyalet meclisinde 6 Türkiye kökenli milletvekili olması ve Uyum Bakanlığı Müsteşarı Zülfiye Kaykın'ın önemli bir görevde olmasının kendisini onurlandırdığını ifade eden Arınç, ''Sayın Bakana bu tercihleri için teşekkür ediyorum. Bakan bey ile kendi aramızda uyumlu olduğumuzu gördüm. Bu fikirler doğrultusunda Almanya'da birlikte huzur içinde yaşamayı hepimiz arzu ediyoruz. Biz siyasetçilere bunu gerçekleştirmek düşer. Almanya ile Türkiye arasında geçmişten bu yana geleneksel bir dostluk vardır. Zor zamanlarda birlikte olduk. Nazi döneminde Türkiye Alman bilimadamlarına kucak açtı. Burada da şimdi milyonlarca Türk Almanya ekonomisinin kalkınması için canla başla çalışıyorlar. Bu yıl göçün 50. yılı kutlanacaktır. Buradaki Türk varlığı Almanya ile Türkiye arasında en güçlü dostluk köprüsüdür. Zaman zaman bizleri rencide eden duymak istemediğimiz bazı söz ve davranışları birilerinden işitsek bile bu aramızdaki geleneksel dostluğu gölgelemeyecektir'' şeklinde konuştu. Bakan Arınç başbakanlıktaki görüşmeye katılan üç Türk kökenli milletvekili ile tanıştı ve onlarla bir süre sohbet etti. KRV Uyum ve Sosyal İşler Bakanı Guntram Schneider ise Türkiye'nin yerinin AB olduğunu vurgulayarak, ''Türkiye'nin AB üyeliği yolundaki çalışmalarının başarıyla yani üyelikle taçlanmasını arzuluyor ve istiyorum. Bana göre kesin olan şey Türkiye'nin Avrupa'ya ait olduğudur. Bu Avrupa'ya aitlik, Avrupalılık, çok sayıdaki Türkiye asıllı insanın AB sınırları içersinde yaşıyor olmasından değildir. Türkiye'nin AB üyeliğine girmesinde AB kazançlı çıkacaktır'' dedi. Bakan Schneider KRV ile Türkiye arasında 6,5 milyar avroluk bir ticaret hacmi olduğunu belirterek, bu ticari ilişkilerin artarak devam ettiğini ifade etti.