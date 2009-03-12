Arınç: Allah’a şükür savaşa girmemişiz

Eski TBMM Başkanı ve AKP Manisa Milletvekili Bülent Arınç, "Emekli orgenerallere ait ses kayıtları ortaya çıktı. Neler konuşmuşlar, neler söylemişler. Allah'a çok şükür ediyorum ki Türkiye bunların zamanında bir savaşa falan girmemiş" dedi.





Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ile birlikte AKP Van seçim bürosunu ziyaret eden Arınç, burada yaptığı konuşmada, AKP ile birlikte Türkiye'de birçok şeyin değiştiğini ve bundan sonra da değişimin devam edeceğini söyledi.



AKP'nin kuruluşundan bugüne kadar geçen süreci anlatan Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AKP Hükümeti'nin, bu süreçte muhalefetin yanı sıra çetelere, mafyalara, ülkeyi sömüren güçlere karşı da mücadele etiğini belirtti.



Bülent Arınç, şöyle devam etti:



"Bakın bugün bir davanın yeni bir iddianamesi hazırlandı ve açıklandı. Neler var neler... Konuşuldukça bu ülkede neler varmış, kimler ne yapmış, kimler kimlerle işbirliği yapmış, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü kimler dinamitlemiş, siyasi suikastların arkasında ne varmış, Türkiye'yi karıştıran güçler neyi hesaplamış ve AKP iktidarı bütün bunlara karşı nasıl dimdik ayakta kalmış bunu görüyoruz.



Emekli orgenerallere ait ses kayıtları ortaya çıktı. Aman Allah'ım neler konuşmuşlar, neler söylemişler. Allah'a çok şükür ediyorum ki Türkiye bunların zamanında bir savaşa falan girmemiş. Yoksa bunların savaşacak halleri yok. Askerlikten başka her şeyi yapmışlar. Siyasetle uğraşmışlar, darbelerle uğraşmışlar. Memlekette kendi kafalarına göre uygun buldukları işleri yapmak için maalesef yasa dışı güçlerle bile iş birliği yapmaktan çekinmemişler. Bu çok yanlış bir şey, ama eğer Türkiye'de AK Parti iktidarı olmasaydı, bunlara karşı hiçbir hükümet ayakta kalamazdı. Bizi biz yapan bunlarla mücadele etme noktasıdır."



Türkiye'nin bu dönemde hangi badirelerden geçtiğini herkesin gördüğünü, olayın yargıya intikal ettiğini ve yargının en adaletli kararı vereceğini ifade eden Arınç, tüm bu olanlara karşı AK Parti iktidarının güçlenerek yoluna devam etmesi gerektiğini söyledi.



‘Türk siyasetinin dönük noktası’



22 Temmuz 2007'de yapılan seçimlerin Türk siyasetinin dönüm noktası olduğunu vurgulayan Arınç, Meclis Başkanlığı döneminde millet iradesini her zaman güçlü tutmaya çalıştığını ifade etti.



AKP'yi siyaseten yenemeyenlerin Cumhurbaşkanı seçtirmemek için hile yoluna başvurduğunu savunan Bülent Arınç, şunları kaydetti:



"Hilelerden en büyüğü 367 safsatasıydı. Biz, 'millet iradesinden başka güç tanımıyoruz, milletin bize verdiği emaneti başka yerlerde çarçur etmeyiz' dedik ve dik durduk. Önümüzdeki engellere meydan okuduk. Bu meydan okuyuşumuz, tarih şahittir ki Türkiye'de bir dönüm noktası oldu. Anayasayı değiştirdik, 'Cumhurbaşkanını halk seçecek' dedik. Bazıları, 5 yıllık iktidardan sonra AKP yüzde 25'leri zor bulur derken, AKP yüzde 47 oy aldı. Bu bizim şahsiyetli duruşumuzun, millete güvencimizin, milletin hukukunu muhafaza ve müdafaa etmemizin mükafatıdır."



‘İnternete üç kelimelik bir şey koydular’



Bülent Arınç, 27 Nisan 2007'de Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığı ilk günün ardından yaşanan gelişmeleri ise şöyle anlattı:



"İlk turu yaptığımızın akşamında, gece yarısı bir internet sitesine bildiri mi, muhtıra mı artık yazana sormak lazım 2-3 kelimelik bir şey koydular. Meclisi, Anayasa Mahkemesini tehdit ettiler. Herkes titremeye başladı. Çünkü Türkiye'de yakın siyasi tarihi yaşayanlar bunun anlamını çok iyi bilirler. Türkiye darbeleri, muhtıraları görmüştür. Ondan sonra da böyle canı istediği zaman sesini yükseltenleri görmüştür. Cumhurbaşkanlığı seçimini yapıyorsunuz. Daha birinci turun akşamında gece yarısına 10-15 dakika varken bir muhtıra ya da bildiri konulmasını acaba AKP iktidarı nasıl karşılayacaktı. Korkacak mıydı, vazgeçecek miydi, yoksa halkın ona güvendiği gibi o da halkının, milletinin hukukunu muhafaza mı edecekti? Ertesi gün buna karşı cevabımızı tüm dünya duydu. Ben hükümetim, ben millet iradesine dayanıyorum. Bu iradeye karşı çıkan hiçbir sivil, asker bürokrasiyi tanımam. İşte bu onurlu ve dik duruş, milletten yana tavır alış bize yüzde 47 oyu getirdi."

