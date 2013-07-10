Arınç: 'Alevilere katliam' kelimesi olumsuz etki yaratacaktı

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, gazeteci Nedim Şener’in, “Aleviler Ne İstiyor?” başlıklı yazı dizisiyle ilgili reklam filminin TRT’de yayınlanmama gerekçesini açıkladı. Arınç, “Reklam filminde geçen ‘katliam’ kelimesi; ‘Kırım, savunmasız insanların veya tutsakların toplu olarak öldürülmesi’ anlamında kullanılmaktadır. Böyle bir ifade vatandaşlar arasında kin ve düşmanlık tohumları ekebilir. Çocuk izleyicilerin üzerinde olumsuz etki ve muhtemel nefret algısı oluşturacaktır” dedi.

Sansür değil özdenetim

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün verdiği önergeye Arınç, Bakanlığına bağlı TRT Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda şu yanıtı verdi: “2012 yılında TRT Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı tarafından denetlenen 41 bin 958 program/yayın materyalinden; sekiz televizyon programı ve 71 reklam spotu çeşitli yasal gerekçelerle ‘yayınlanmaz’ olarak raporlandırılmıştır. 2013 yılının ilk 5 ayında da bir televizyon programı ve 48 adet reklam spotu; yayın hizmeti ilkeleriyle ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırılık gerekçesiyle yayınlanmamıştır. Yapılan denetimler sansür niteliğinde olmayıp, TRT Programlarının Denetimi Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul/esaslara bağlı kalınarak; Kanunla belirlenen yayın ilkeleri ile diğer yasa ve yönetmelik hükümlerinin ihlalini önlemeye yönelik, yayın öncesi yapılan bir öz denetimdir.”

Reklamda ne deniliyordu?

Yazı dizisi yayınlanmadan önce bir reklam filmi çekildi. Toplam 20 saniyelik reklam filminde şu cümleler yer alıyordu: “Dışlandılar. Katliamlarla susturuldular. Sadece seçim dönemlerinde hatırlandılar. ‘İnançlarımızı artık özgürce yaşayalım’ diyorlar. Değişen Türkiye ’den ne bekliyorlar?”