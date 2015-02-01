Arınç, AKP'yi ayakta tutan 'sinerjik' sırrı açıkladı

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "2 kere 2, 4 eder derler matematikte, sinerji olursa 5 eder. Buna da laik tabiriyle sinerji, dini tabiriyle bereket denir. Sadaka vereceksiniz, bereket bulacaksınız. Dua alacaksınız, bereket bulacaksınız. 3 yapacaksınız 5 bulacaksınız. Biz hükümette de bu bereketle ayakta duruyoruz” dedi.

Arınç, Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Tarihi Rum Mehmet Paşa Bedesteni Çok Amaçlı Salonu ve Nikah Salonu’nun açılışına katıldı.

Japon İmparator ile ‘Camlı Köşk’ anısı

Manisa’ya mutlaka turist gelmesi gerektiğini kaydeden Arınç, Japonyalı turistlerin tarihi eserlere olan ilgisinden bahsetti. Başbakan Yardımcısı Arınç’ın TBMM Başkanlığı döneminde ziyaret ettiği Japon İmparatoru Akihito ile aralarında geçen diyalogu esprili bir dille anlatması salondakileri güldürdü:

“Meclis başkanlığı döneminde Japon İmparatorunu ziyaret etmiştim. İmparator bana 2 soru sordu. Sorular çalışmadığım yerden çıkınca da afalladım. Bir sürü şey konuştuk. Sonunda imparator dedi ki ‘Camlı Köşk ne durumdadır?’ İnanın espri olsun diye söylemiyorum. Nereden buldu bu soruyu, Camlı Köşk de neresi? Biz ne konuşmaya geldik, bana ne soruyor’ diye düşünürken, ‘tamam o iş’ dedim. Sonra dışarı çıktım. Siz beni mahcup ettiniz bu Camlı Köşk neresi kardeşim? Adam durdu durdu bana Camlı Köşk’ü sordu. Efendim dediler ‘Camlı Köşk, Dolmabahçe Sarayı’nda Kabataş Caddesi üzerinde, sarayın dışarıya bakan tek mekanına Camlı Köşk derler. Bunun içerisinde kristal avizeler vardır, cam mamulleri vardır. Japonlar onları çok severler’ dediler. ‘Gözün çıkmasın. Baştan söyleseydin ben de daha güzel konuşacaktım’ dedim. Sonra İstanbul’da Milli Sarayları aradım. ‘Şu Camlı Köşk ne durumda ?’ diye sordum. ‘Efendim 7 aydır restorasyonu yapılıyor, bitmek üzere’ diye yanıt verdiler. Bu vakayı atlattık diye beklerken ikinci soru geldi imparatordan. ‘Karahöyük’deki kazılar ne durumda?’ dedi. Allah Allah biz Japonya-Türkiye ilişkilerini düşünüyoruz. Adam koskoca güneşin oğlu imparator, bana Karahöyük’deki kazıları soruyor kardeşim. ‘Karahöyük’deki kazılar da çok iyi gidiyor’ dedim. Dedi ki ‘bizim prens Takahito her sene oraya geliyor. Kazı yapıyor, bir de orada müze yapacak. Hala kazılar bitmedi.’ Biz de gaza geldik, bu sene bitireceğiz orayı’ dedim. İnanın böyle. Biz neyse Temmuz ayında davul zurnayla, kendisin karşıladık. Kazılar başladı. 2.5 milyon dolara müze yapıldı. Demek istediğim şu, Japon çok geziyor. 170 milyon nüfuslu ülkeden Türkiye’ye 170 bin turist geliyor. Hepsi paralı, güneş, deniz falan filan onun için gelmiyorlar. Tarih için, arkeoloji için geliyorlar. Japonları buraya çekmemizin yolu, bu güzellikleri burada yansıtabilmekten geçiyor. Bizim de burada bir bedestenimiz var.”