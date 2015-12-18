Arınç: Ak Parti aleyhinde bir konuşmayacağım; israf, bir partinin binasına sığacak kadar küçük değildir

AKP'nin kurucularından ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç AKP aleyhinde konuşma yapmasının beklendiğini ifade ederek, "Kimseyi kızdıracak hiçbir söz söylemeyeceğim. AK Parti hakkında, aleyhinde bir siyasi konuşma yapmayacağım" dedi.

"İsraf konusu bir partinin binasına sığacak kadar küçük bir şey değildir. Herkesi ilgilendiren bir konudur" diyen Arınç, israfın tasarrufla aynı şey olmadığını belirtti. Arınç, nisan ayında yaptığı bir konuşmada, "İsrafın önünü alsak sizden vergi almamıza gerek kalmaz. 13 yıllık iktidarımızın her tarafı altın yazılarla, başarıyla doludur. Ama israf konusunda karnemiz kırıktır" ifadelerini kullanmıştı.

"Ak Parti hakkında, aleyhinde bir siyasi konuşma yapmayacağım"

DHA'nın haberine göre, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlediği 'Kamuda İsraf' konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, şunları söyledi:

"Birileri buraya ne için geldiğimi, neden konuşacağımı çok merak ediyormuş. Birkaç söz söyleyeyim ki sonuna kadar bekleyip de üzülmesinler. Ben burada kimseyi kızdıracak hiçbir söz söylemeyeceğim. Ak Parti hakkında, aleyhinde bir siyasi konuşma yapmayacağım. İsraf konusu bir partinin binasına sığacak kadar küçük bir şey değildir. Herkesi ilgilendiren bir konudur. İsraf kötüdür, tasarruf değildir" diye konuştu.

"Hakkımda dürüst, namuslu, cesur bir siyasetçi olmanın dışında kötü bir şey söyleyen çıkmadı"

Aktif siyasetin içinde olmadığını ve bundan sonra bildiklerini üniversite öğrencilerine aktarmak istediğini belirten Arınç, "Şu anda aktif siyasetin içinde değilim. Biraz bilgim varsa bunu daha da çoğaltarak gençlerle üniversite camiası olarak bunları paylaşmak istiyorum. Benim için en çok söylenen sözler, Ekşi Sözlük ne diyor bilmiyorum ama 'dürüst adamdır' derler, 'sözünü sakınmaz' derler. Hakkımda çok şükür bugüne kadar dürüst ve namuslu olmanın dışında, cesur bir siyasetçi olmanın dışında kötü bir şey söyleyen çıkmadı" dedi.

Eylemci öğrencilere: Gittiğim her yere gelirler eksik olmasınlar, kadrolu ve seyyardırlar

Arınç, Meclis Başkanlığı görevi sırasında "Tasarrufçu başkan" olarak adlandırıldığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Kendi özel hayatımda, Meclis Başkanlığı döneminde, başbakan yardımcılığı dönemine kadar israfla mücadeleye ahdetmiş bir insan olarak biliniyorum. Adım tasarrufçu başkana çıkmıştı, bundan da hiç yüksünmedim. Bu konuda benim kamuda israftan bahsetmemin filan yerlere mesaj olacağını düşünenler varsa boşuna emek sarfediyorlar. Biz doğruları söyleme gayreti içindeyiz."

Konferans sırasında Bülent Arınç'ı bina içinde ve dışında sloganlarla protesto etmek isteyen 6 öğrenci gözaltına alındı. Konferansın ardından protesto gösterileriyle ilgili konuşan Arınç, "Nerede kaldılar diye bekliyordum. Benim gittiğim her yerde bunu yapanlar vardır. Bunlar kadroludurlar ve seyyardırlar. Gittiğim her yere gelirler eksik olmasınlar. Onlar gelince benim için daha keyifli oluyor" ifadelerini kullandı.