Arınç açıkladı; Erdoğan'la görüşmede Gül'ün muhalefetin ortak adayı olması ihtimali de görüşüldü

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 24 Haziran'da yapılacağının açıklanmasının ardından başta Ankara olmak üzere tüm Türkiye'de gündem yoğunlaşırken; siyasiler arasındaki görüşme trafiği de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile AKP Genel Merkezi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği yaklaşık 1.5 saatik baş başa görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Arınç, "Sayın Cumhurbaşkanımız davet etti. Güzel, olumlu bir görüşmemiz oldu. Kendisiyle güncel konular üzerinde de parti üzerinde de konuşmalarımız oldu. Bir saati aşkın zamandır birlikteyiz. Güzel olumlu bir görüşmemiz oldu. Bazı konularda fikrimi aldı. Fikirlerimi söyledim. Bazı konularda ben kendilerinin düşüncelerini rica ettim. Faydalı bir görüşme oldu. İnşallah önümüzdeki seçimler için de çok hayırlı sonuçlar olur. Kendilerine de başarılar diledim. Faydalı bir görüşme oldu bu görüşmelerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Arınç, soru üzerine Gül’ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olma ihtimalinin de görüşüldüğünü, "Her konuda görüştük ama açıklama yapma yetkisini kendimde görmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi gerekli görürse konuşabilir, bize izin verirse biz de açıklama yaparız" ifadesiyle teyit etmekle yetindi.

"Aktif siyasete veda ettim, tekrar milletvekilliğinden başlayacak değilim"

Kendisinin milletvekikili adaylığının görüşülüp görüşülmediğine dair bir soru üzerine de Arınç, 7 Haziran 2015 seçimlerinde aktif siyasete veda ettiğini belirterek, "Bu düşüncem bugün de devam ediyor. Ben siyasetin her kademesinde bulundum, kendi irademle bilinçli bir şekilde aktif siyasete veda ettim. Tekrar milletvekilliğinden başlayacak değilim. Kimse bana teklifte bulunmadı, benim cevabımı da bilirler. Aktif siyasetin parçası olmaya niyetim yok ama bunun dışında" cevabını verdi.

"Ne AK Parti ne de genel başkanın zarar göreceği bir noktada durmam"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptıkları görüşmenin 'baş başa' gerçekleştiğini ifade eden Arınç, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığını destekleyecek misiniz?” sorusu sonrasında da şunları söyledi:

"Bu biraz önceki soruyla eş anlamlı. Kendisine başarılar diledim. Bunu ifade ettim. Bundan daha ötesini sorarsanız, ben bir AK Partili'yim, partimden de memnunum. Her ne kadar bazıları bizi üzse de ben AK Parti’nin bu ülkeye faydalarını biliyorum. Başka bir partiye ilgili olumlu kanaatimi ortaya koymam. Ben ne AK Parti ne de genel başkanın zarar göreceği bir noktada durmam. Ben iyi bir AK Partiliyim, Milli Görüş çizgisindenim bizim öğrendiklerimiz çizgimizin arkasında durmayı gerektirir."

AKP'nin kurucu kadrosunda yer alan ve son dönemde iktidar partisindeki bazı isimlerle gerilim yaşayan Arınç, 18:30'da başlayan görüşme için AKP Genel Merkezi'ne gelmişti. Arınç, gazetecilerin girişte yönelttiği "Yorumunuz var mı" sorusuna, "Yorumum yok, davet üzerine geldik" cevabını vermişti.

"Görüşmenin içeriği için herhangi bir açıklama yapılmadı ama tahmin etmek zor değil"

AKP Genel Merkezi'nde bulunan CNN Türk muhabiri Murat Pazarbaşı, görüşmeyle ilgili olarak, "Erken seçim açıklamalarının ardından kulisler oldukça hareketlendi, neredeyse her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Dün Abdullah Gül’le Ahmet Davutoğlu bir araya gelmişti. Bugün de Bülent Arınç, Erdoğan’la görüşecek. Görüşmenin içeriği için herhangi bir açıklama yapılmadı ama tahmin etmek zor değil. 24 Haziran’daki erken seçimler görüşecek. Abdullah Gül’le ilgili yansıyan bazı bilgiler var, bunlar AKP’de de yakından takip ediliyor" derken; Hürriyet muhabiri Erdinç Çelikkan da, görüşmeyle ilgili olarak, "Erdoğan ile Arınç'ın, 24 Haziran seçimleri ile kulislerde muhalefetin ortak adayı olarak 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün isminin geçmesi konularında görüş alışverişinde bulunacakları belirtiliyor" yorumunda bulunmuştu.

Erdoğan'ın Davutoğlu'yla da görüşmesi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi programında Arınç ile görüşme yoktu. Azerbaycan'dan gelecek mevkidaşı İlhami Aliyev'i karşılayacaktı. Arınç'ın Beştepe'ye davet edilmesiyle birlikte Ankara'da, "AKP'de ağabey olarak değerlendirilen bir siyaset adamı olan Arınç, 'yeniden aday olacak mı?" sorusunun sorulmaya başlandığu kaydedildi.

Öte yandan Habertürk Gazetesi Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in aktardığına göre, Erdoğan yalnızca Arınç ile görüşmeyecek. Erdoğan'ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile de görüşmesi bekleniyor.