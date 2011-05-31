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Arınç 'a 100 bin mektup tepkisi: Adresleri nereden aldı, masrafı kim karşıladı?

Bülent Arınç, kentte ilk kez oy kullanacak 100 bin genç seçmene, oylarını istediği bir mektup gönderdi.

31 Mayıs 2011 03:00

T24- Başbakan Yardımcısı ve AKP Bursa milletvekili adayı Bülent Arınç'ın ilk kez oy kullanacak 100 bin gence gönderdiği mektup kentte tartışmalara yol açtı.




Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Bursa milletvekili adayı Bülent Arınç, kentte ilk kez oy kullanacak 100 bin genç seçmene, oylarını istediği bir mektup gönderdi.

Ancak Arınç’ın gönderdiği mektup için adresleri nereden aldığı tartışma yarattı.

Arınç’ın, İstanbul’dan postaya verilen mektupları öğrencilere gelmeye başlayınca, bazı veliler adreslerin ÖSYM’ye bildirilen adresler olduğunu öne sürdü.

Arınç’ın adreslere, her gencin adına düzenlenerek yolladığı mektuplara bazı veliler tepki gösterdi.

YSK’nin bu tür uygulamaları denetlemesinin gerektiğini belirten veliler, “Başbakan Yardımcısı olmak seçim yasalarımıza göre ayrıcalıklı olmayı gerektirmiyor. Arınç adresleri nereden aldığını ve yaptığı harcamanın ödeme makbuzunu, siyasetin saydamlığı gereği açıklamalı” dedi.

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