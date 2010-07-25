-ARINÇ: "TÜRK AZINLIK, SORUNLARINI HUKUK İÇERİSİNDE ÇÖZMELİ" GÜMÜLCİNE (A.A) - 24.07.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Batı Trakya Türk Azınlığı'nın, sorunlarını hukuk içinde çözmek durumunda olduğunu" söyledi. Arınç, Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi'nin (DEB) kurucusu Dr. Sadık Ahmet'i anma törenlerine katılmak üzere geldiği Gümülcine'de, Gümülcine Türk Gençler Birliği'ni (GTGB) ziyaret etti. Eşi Münevver Arınç ile birlikte geldiği Türk Gençler Birliği'nde Gümülcineli vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Bülent Arınç, burada yaptığı konuşmada, "Türk Hükümetinin, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın sorunlarını en üst düzeyde takip ettiğini ve bu konuda önemli çalışmalarda bulunduğunu" belirtti. Başbakan Yardımcısı Arınç, "Müslüman Türk Azınlığın çektiği sıkıntıları, ihtiyaçlarını biliyoruz. Bunları yok etmek, huzur içerisinde yaşamak, bu topraklarda haklarımıza kavuşmak ve bu mücadeleyi hukuk anlamında vermek durumundayız. Kavgayla çatışmayla tanımamakla sırtımızı dönmekle birşey elde edemeyiz" dedi. Türk-Yunan ilişkilerinde kaydedilen ilerlemeler çerçevesinde azınlık konusunda bugüne kadar "birçok şey elde edildiğini" ifade eden Arınç, "Zaman içerisinde bu konuda çok daha iyi bir konuma gelineceğine inandığını" bildirerek, şunları kaydetti: "Şu andaki sorunları da Türk Hükümeti en üst noktalarda takip etmektedir. Kısmen Avrupa Birliği noktasında, kısmen başka yasal mahkemelerde ve kısmen de diploması içerisinde sizin sorunlarınızı çözmek için canla başla çalışmaktadır. Derneklerin konumunu, müftülerin konumunu, toplumun içerisinde bulunan birçok sorunu da yok saymıyoruz. Hükümetler arası ilişkiler daha da güçlendikçe, daha iyi haklara ve iyi bir yaşama kavuşacağınıza inanıyorum." "Türkiye'nin, son yıllarda dış politikada büyük başarılar kazandığını" belirten Bakan Arınç, "Türkiye'nin artık dünyanın dikkate aldığı, sözünü dinlediği ve güvendiği bir ülke olduğunu" söyledi. Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dış politikada itibar kazanmış bir Türkiye'nin, Güvenlik Konseyi'nde temsil edilen, kendi bölgesinde ve AB içerisinde güç odağı haline gelen bir Türkiye'nin, elbette kendi soydaşlarını, kendi azınlıklarını gözetmemesi mümkün değil. İnanın ki sizin için en iyi çalışmalar yapılıyor, bu konuda en önemli adımlar atılıyor. Zaman içerisinde bugünkünden çok daha iyi noktalarda huzur ve barış ve inşallah güzel işler içerisinde olacağımıza inanıyorum." Bu arada, Gümülcine programına Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Genel Sekreteri Theodora Kokla'yı makamında ziyaretle başlayan Arınç, daha sonra Gümülcine seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif'i ziyaret etti. Devlet Bakanı Arınç ve beraberindeki heyet, yarın İskeçe bölgesini ziyaret ettikten sonra Türkiye'ye dönecek.