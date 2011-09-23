-Arınç: "Neden küresel güç olmayalım" BRÜKSEL (A.A) - 23.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Avrupa Birliği'ne ''biz diskoda tanışıp birbirimizden hoşlanan gençler değiliz'' diyerek ahde vefa vurgusu yaptı. Brüksel'de aralarında Reuters, Associated Press ve BBC temsilcilerinin de bulunduğu yabancı basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Arınç, Türkiye'nin AB'ye üyelik hedefine bağlılığını tekrarladı. Arınç, "Biz başlangıcından itibaren tam üyelik için mücadele ediyoruz. Bu sözleşmelere dayalı, ahde vefayı gerektiren bir durum. Bizim AB ile ve öncesinde Avrupa Ekonomik Topluluğu'yla ilişkilerimiz 1958 yılından beri devam ediyor. 1963'te Ankara Anlaşması imzaladık. Bunda Avrupa Ekonomik Topluluğu'ndaki tüm ülkelerin devlet başkanlarının imzası var. 1987'de tam üyelik müracaatı yaptık. 1996'dan bu yana da Gümrük Birliği içindeyiz. Sonrasında aday üyelik süreci başladı ve 2005'ten bu yana katılım müzakereleri devam ediyor. Yani biz bir diskoda tanışan ve birbirini beğenen genç bayan ve erkek değiliz. Sözleşme imzalamışız. Bütün bu işler tamamlanınca Türkiye üye olacak. (Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas) Sarkozy'nin bunu bilmemesi, (Almanya Başbakanı Angela) Merkel'in farklı davranması hiçbir şey ifade etmez'' ifadesini kullandı. Türkiye'nin AB üyeliği yolunda ödevlerini yaptığını anlatan Arınç, "Biz Kopenhag kriterlerinde, Maastricht kriterlerinde üzerimize düşen her şeyi yaptık. Anayasanın 70 maddesini değiştirdik. 100'den yazla yasada değişiklik yaptık. Şimdi yeni anayasa yapıyoruz. Hukuk ve demokrasi standardında eksiğimiz yok, ekonomide de yok. Birtakım ülkeler iç politik sebeplerle AB üyeliğimize karşı çıkıyor. Sabırlıyız, sabırla yolumuza devam edeceğiz. Amacımız tam üyeliktir. Bunun dışında bir statü peşinde değiliz'' mesajını verdi. Başbakan Yardımcısı Arınç, Türkiye'nin AB üyeliğini Birliğin değerlerini benimsediği için istediğini belirterek ''Ama AB iç sorunlarıyla kavga etmeye devam ederse tam üyelik noktasında biz düşüneceğiz. Halka AB'ye girmek isteyip istemediklerini soracağız. Girelim derlerse gireceğiz'' şeklinde konuştu. Arınç, Türkiye'nin bölgesel güç haline geldiğini belirten bir gazeteciye ''Biz Türkiye'nin bölgesel güç olmasını küçük bir mesafe sayarız. Neden küresel güç olmayalım? Ne eksiğimiz var? Olacağız'' cevabını verdi.