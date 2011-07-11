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Dünya

ARINÇ, "BİLGE KRAL"IN KABRİNİ ZİYARET ETTİ SARAYBOSNA (A.A)

11 Temmuz 2011 23:27

-ARINÇ, "BİLGE KRAL"IN KABRİNİ ZİYARET ETTİ SARAYBOSNA (A.A) - 11.07.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı olan ve sevenleri tarafından ''Bilge Kral'' olarak adlandırılan Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti. Srebrenitsa'da, soykırımın 16. yıl dönümü anma etkinliklerine katılan Arınç, daha sonra Saraybosna'ya gelerek, İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti. Arınç, merhum cumhurbaşkanının kabri başında dua okudu, diğer kabirler hakkında bilgi aldı. Ziyarette, anma törenlerine de katılan CHP İstanbul Milletvekili Faik Tunay ile heyetteki diğer kişiler de yer aldı.

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