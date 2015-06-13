'Gökçek hakkında 8 Haziran'dan sonra 100 dosya açıklayacağım' diyen Arınç: Artık konuşmama kararı aldım!

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "8 Hazirandan sonra hakkında 100 tane dosyadan bahsedeceğim" dediği Melih Gökçek hakkında açıklamalar yaptı. Arınç, "Yapılan işler hukuka aykırıysa yargı ne yapacaksa yapar. Bu konuda konuşmama kararı verdim. Bundan sonra kimse bana Gökçek’le ilgili soru sormasın" dedi. "Onu siyaseten yok etmeyi düşünmüştüm ama gerek kalmadı. Yolsuzluğun ardına herkes düşebilir" diyen Arınç, "Yargı da biliyordur. Siyasal eleştiri de yapmayacağım bundan sonra" ifadesini kullandı.

"2009 ve 2014’te Gökçek'in adaylığına karşı çıktım diyen Arınç, "O cemaatten 2009’da Hüseyin Gülerce ve Harun Tokak, 2014’te de Cemil Koca geldiler bana ‘Melih bey devam etsin,, bu hizmetler yürür’ falan dediler. Ben yine kanaatlerimi ifade ettim. Partinin kararı Gökçek olunca arkasında durdum. Oyumu vermedim" diye konuştu.

Arınç, CNN Türk'te Hakan Çelik’in hazırlayıp sunduğu Hafta Sonu Keyfi programında konuştu.

Arınç'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bunu maksatlı olarak kullanmak isteyenler var. Söz ağızdan çıkar. Bunun sonuçlarına da katlanırsınız. Aramızda hoş olmayan bir tartışma geçti. Faili de ben değilim. Toplantıdayken önüme tweetler getirdiler. Bu zat benim hakkında çok çirkin, çok yakışıksız… Şaşırdım ve üzüldüm. Birkaç saat geçti. Zannettim ki birileri bunu ikaz edecek ve bu tweetler silinecek özür dilenecek. Ama hoşlarına gitmiş ki.. ama bunu yazdıranlar varsa eminin bu adama darbe vurdum diyenler de vardır. Çok konuşup hiçbir şey söylemeyen insanlardan değilim. Öncesinde Başbakan’a sordum. Bunu muhatap alma, yanlış yapmış. Yanlışlığın hesabı bir şekilde sorulur, üzerinde durma dedi. Sonra da birkaç bakanlar ayak üstü konuştuk. Sen kimsin o kim muhatap alma dediler. Peki dedim ama çıktım saygısızlıktır dedim. Eşini de severiz hanımla birlikte. İnsan kendine hakim olabilmeli ama bu adam beni paralelci olmakla suçluyor, beni ailemden vuruyor bu adam dedim.

'17 Aralık sonrası paralel yapıyla ilişkimi kestim'

17-25 Aralık olduktan sonra bunların ne yaptıklarını gördükten sonra irtibatımızı kestik. Hizmet hareketine iyi gözle bakanlara sempati duyduk ama devleti ele geçirmeye çalışanlara sempati duymadık. Ben ibreti alem olsun diye bir şey söylemem lazım dedim. Onlarla arası iyiydi. 2009 ve 2014’te adaylığına karşı çıktığımda o cenahtan 2009’da Hüseyin Gülerce ve Harun Tokak, 2014’te de Cemil Koca geldiler bana ‘Melih bey devam etsin,, bu hizmetler yürür’ falan dediler. Ben yine kanaatlerimi ifade ettim. Partinin kararı Gökçek olunca arkasında durdum. Oyumu vermedim. Onun için oy da topladım, seçim çalışması yaptım. Bu yapıyla ilişkileri olmuştur, parsel parsel Ankara’da yer vermiştir dedim. Hiçbir cümlemde 8 Haziran’da açıklayacağım diye bir sözüm yok. Ben paralel yapı denilen yapı ile iyi ilişkilerim oldu. 17-25’ten sonra ilişkilerimi kestim. Hiçbir zaman maddi ilişkim olmadı. Param yok ki vereyim. Olsa belki verecektim. Arsaları verdi, Tayyip beyden zılgıt yiyince iptal etmeye kalktı. Gazetelerde de neresi nereye verildi de çıktı. 8 Haziran’dan sonra yolsuzluk dosyası açıklayacağım demedim.

'Bu konuda konuşmama kararı verdim'

AK Parti kurulduğunda bu kişi AK Parti’ye karşı, Tayyip Erdoğan’a karşı en büyük düşmanlığı yaptı. AK Parti’ye son gelenler arasındadır. Ona paralel yapıyla ilgili seçim sonuçlarını onlarla kazandın, beni itham etme, kendine bak edim. Yapılan işler hukuka aykırıysa yargı ne yapacaksa yapar. Bu konuda konuşmama kararı verdim. Bundan sonra kimse bana Gökçek’le ilgili soru sormasın. Yolsuzluğun ardına herkes düşebilir. Yargı da biliyordur. Siyasal eleştiri de yapmayacağım bundan sonra.

‘Siyaseten yok etmeyi düşünmüştüm ama gerek kalmadı’

Davutoğlu ile bununla ilgili konuşmalarımız oldu. ‘Gerekeni yapacağım’ dedi. Kendisiyle konuştu. Davutoğlu ile konuşmuştum geçenlerde seçim sonuçlarıyla ilgili. Güya benden sonra o gelmiş. Hiç bu işle ilgili olduğunu sanmıyorum. Balkonda onu görünce çıkmamışım, o gidince çıkmışım falan. Vallaha balkonda kim vardı diye bakacak durumda değilim. Böyle bir şey yok. Aramızdaki ihtilaf bu kadar yakışıksız benzetmelere girmemeli. Ben birilerinin masasında meze olmak istemem. Partimi düşünürüm. Yolsuzluk var diyenlerin gazeteleri, minik kuşları var. Bir yerlere yaranmak için beni kullanan birini siyaseten yok etmeyi düşünmüştüm. Ama gerek kalmadı. Seçim sonuçları önemli bir göstergedir. Tahlilleri içinde de sebeplerden birisi belediye başkanı ya da başkanları olabilir. Belediyelerde olan bitenler, başkanların performansı da mutlaka dikkate alınmalıdır.

‘Hiçbir eleştiri yapmayı düşünmüyorum’

O günkü konuşmamın dışında 8’inden sonra söyleyeceğim her şey siyasal anlamda eleştiri olacaktı. Siyasal eleştiri yapmanın topluma, bizlere ve partime katkısı olmayacağını gördüm. Hepimiz hakkında toplum karar verecek. Ben kendi açımdan hiçbir eleştiri yapmayı düşünmüyorum. Kamuoyunun takdirine arz ediyorum.