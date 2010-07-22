-ARILAR YAŞLI ADAMI ÖLDÜRDÜ KIRKLARELİ (A.A) - 22.08.2010 - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde arıların saldırısına uğrayan yaşlı adam öldü. Mutlu Köy'de yaşayan Nurettin Toygar (79), kendisine ait tarla sınırında bulunan kovanlara çarpınca, binlerce arının saldırısına uğradı. Kısa sürede boynu ve yüzü şişen Toygar, yakınları tarafından Babaeski Devlet Hastanesine kaldırıldı. Toygar, burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi, ancak kurtarılmadı. Toygar'ın arı sokması sonucu oluşan alerjik reaksiyondan öldüğü belirlendi. Bu arada, 1 Temmuzda da Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesine bağlı Yenitaşlı Köyü'nde Ahmet Tekin (66) arı sokması nedeniyle ölmüştü.