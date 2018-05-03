Arılar, belediye binası önündeki güneş enerji paneline oğul verdi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE\'de belediye binası girişindeki güneş enerji paneline oğul veren arılar, heyecan yarattı.

Belediye hizmet binasına gelen vatandaşlar, bölgede arıların çoğaldığını fark edince tedirgin olup durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede sayıları artarak güneş enerjisi paneli üzerinde kümelenen arılar, belediye personeli Şahin Tülüce, Enver Orman ve çağrılan arıcılarla birilikte, kovanlara alınarak bölgeden uzaklaştırıldı. Kraliçe arı ve diğer arıların bölgeden alınmasıyla vatandaşlar ve belediye çalışanları da rahat bir nefes aldı.

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