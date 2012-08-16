Arınç: AK Parti ile Has Parti'nin birleşmesi söz konusu değil

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Onlar (HAS Parti) nasıl bir karar alacaklar bilemiyorum ama AK Parti adına iki partinin birleşmesi söz konusu değil" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa'da yayın yapan Sönmez Medya Grubu'nu ziyaret etti. Medya Genel Müdürü Burak Özgün ve Yazı İşleri Müdürü Aysın Komitgan tarafından ağırlanan Arınç, ''AK Parti ile HAS Parti'nin birleşmesi'' iddialarına yönelik soruyu, ''Onlar nasıl bir karar alacaklar bilemiyorum ama iki partinin birleşmesi söz konusu değil. AK Parti adına böyle bir şey söz konusu değil. HAS Parti, kendini feshederek AK Parti'ye katılma noktasında bir karar alır mı bilemem?'' diye konuştu.

Arınç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin bir sonraki seçimlerde yeniden aday olacağı yönündeki açıklamasının anımsatılması üzerine şunları söyledi:

Ben adayım' demesi adaylığı için yeterli değil. 'Ben yeni dönem tekrar adaylığı düşünüyorum ancak genel merkez kabul ederse, bu yönde karar çıkarsa' diye cümle kursaydı çok daha iyi olurdu. Çünkü il kongresinde ne yaptığımızı biliyorsunuz. Milletvekili seçimlerinde de neler yaptığımızı biliyorsunuz. Bir insanın sadece 'adayım' demesi yeterli değil. Başka aday adayları olabilir. Genel merkez, milletvekilleri, parti teşkilatımız çalışma yapar, anketler düzenlenir. Başarılı olduğu düşünülüyorsa 'yolun açık olsun' denir.''

Bursaspor'un güçlenmesi için maddi kaynak bulmak lazım

Arınç, Bursa'da yayın yapan Sönmez Medya Grubu ziyaretinde yaptığı açıklamada, Bursaspor'un siyaset üstü olduğunu, herkesin yeşil-beyazlı kulübe destek vermesi gerektiğini belirtti.

Arınç, Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı'nın kulübe gerekli desteğin yapılmadığına ilişkin yakınmalarına katıldığını ifade ederek, ''Bursaspor, Süper Lig şampiyonu olmuş bir takım. Başkan Yazıcı'ya katılıyorum, bu takıma destek olmak lazım. Bursaspor'un güçlenmesi, büyük şampiyonluklara namzet olması için maddi kaynak bulmak lazım, moral vermek lazım. Ayrıca yeni stadın ismi 'Timsah Arena' olacak'' diye konuştu.