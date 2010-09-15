-ARİFE GÜNÜ KARTLA ALIŞVERİŞ REKORU İSTANBUL (A.A) - 15.09.2010 - Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, Arife Günü'nün bir gün öncesi de dahil olmak üzere Ramazan Bayramı'na denk gelen 7-11 Eylül 2010 döneminde kredi kartlarıyla 19 milyon 280 bin 872 adetlik işlem gerçekleşti ve bu işlemlerle 1 milyar 263 milyon 116 bin 778 lira tutarında harcama yapıldı. BKM'nin raporuna göre, Arife Günü'ne denk gelen 8 Eylül Çarşamba günü, banka ve kredi kartları ile yaklaşık 6 milyon 300 bin adet işlem gerçekleştirildi. Bu işlem adedi ile Arife Günü'nde tüm zamanların rekoru kırıldı. Türkiye'deki kredi ve banka kartı sayısına oranlandığında her 17 karttan biri ile mutlaka bir adet işlem yapıldığı belirtildi. Bu işlemlerle yapılan harcama cirosu 395 milyon 797 bin lirayı buldu. Rapora göre, Ramazan Bayramı dönemine ait harcamaların toplamı 2009'a oranla yüzde 22 arttı. Okul öncesi harcamalar ile bayram alışverişinin kesişmesi bu artışta önemli rol oynadı. Bayram öncesi hafta sonuna denk gelen 4-5 Eylül tarihlerinde alışveriş merkezlerinde ve kırtasiye sektöründe yapılan harcamalar cironun yüzde 20'sini aştı. Arife Günü'nde market ve alışveriş merkezlerinde kredi kartları ile yapılan harcamaların tutarı toplam cironun yüzde 20'sini buldu. Bayramın ilk günü ise kredi kartı harcamalarının yüzde 22'si benzin ve yakıt istasyonlarında yapıldı. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde yine market ve alışveriş merkezleri kart harcamalarında başı çekti. Benzin istasyonları ikinci sırada gelirken, çeşitli gıda harcamaları da yüzde 13 ile üçüncü sırada yer aldı. Referandum ve tatil bitiminin aynı güne denk geldiği 12 Eylül'de ise market harcamaları arttı. Söz konusu harcamalar toplam cironun yüzde 22,51'ini buldu. Verilere göre, 12 Eylül Pazar günü 2 milyon 873 bin 792 adet işlem gerçekleştirildi. BKM'nin yerli kredi kartlarının yurtdışı kullanımı verilerine göre, bayramda yurtdışına gidenler en çok harcamayı ABD'de yaptı. ABD'yi, İngiltere ve Fransa takip etti.