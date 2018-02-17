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Arife, av tüfeğiyle intihar etti

Cevdet ŞEN / BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesinde, psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Arife G

17 Şubat 2018 13:38

Cevdet ŞEN / BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Bergama ilçesinde, psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Arife G., (20) av tüfeğiyle yaşamına son verdi.
Olay, dün saat 10.30 sıralarında, kırsal Kozak Güneşli Mahallesi\'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunduğu ve tedavi gördüğü belirtilen Arife G., babasına ait av tüfeğini alarak evin kilerinde intihar etti. Arife G.\'nin cesedini annesi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, inceleme yaptı. Arife G.\'nin cesedi daha sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

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