-ARİF SAĞ'DAN BAKAN ÇELİK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU İSTANBUL (A.A) - 30.09.2010 - Sanatçı Arif Sağ, kişilik haklarına hakaret ettiği gerekçesiyle Devlet Bakanı Faruk Çelik hakkında Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağını bildirdi. Sağ, CHP'nin İstanbul İl Başkanlığında il başkanı Berhan Şimşek ile düzenlediği basın toplantısında, Devlet Bakanı Faruk Çelik'in kendisi hakkında 3 gün önce Hürriyet'e verdiği demeçlerin CHP'yi ve Alevi kitleyi üzdüğünü söyledi. Alevi açılımı ve çalıştayıyla ilgili bir gazeteye verdiği demecinin, bir bakana yakışmayacak şekilde eleştirildiğini ifade eden Sağ, ''Eğer üst düzey görev yapan Alevilerden rahatsız olunuyorsa, Alevi açılımı, Alevi çalıştayı gibi projeler niçin başlatıldı?'' diye sordu. Sağ, verilen sözlerin tutulmadığını, yapılan Anayasa değişikliğinde Alevilerin sorunlarını düzeltecek hiçbir maddenin gündeme getirilmediğini ileri sürdü. Bu durumun hem kendisi hem Alevi çevresinden tereddütle karşılandığını kaydeden Sağ, siyasi yaşamı boyunca örgütsel disiplin içerisinde yaşadığını, bundan sonra da devam edeceğini söyledi. -SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİNDEN- Arif Sağ, Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına vereceği dilekçede, Faruk Çelik'in, hükümetin kamuoyuna ''Alevi açılımı'' olarak sunduğu çalışmalar çerçevesinde yürütülen Alevi çalıştayına, CHP'nin yetkili kurulları ve genel başkanının bilgisi dahilinde katıldığına dair açıklamalarıyla ilgili basına verdiği demeçlerde gerçeği çarpıtarak hakkında ''ajan'' ve ''Arif Sağ Alevilere ihanet etti'' şeklinde ifadeler kullandığını kaydetti. ''Benim gibi milyonlarca Alevi'yi yakından ilgilendiren Alevi çalıştayına katılmış olmam ve milyonlarca Alevi'nin desteğini alan CHP'ye bu toplantılarla ilgili bilgi veriyor olmamın ajanlık olarak değerlendirilmesinin akıl ve mantıkla açıklanabilir bir yanı olmadığı gibi bu açıklamalar Bakan Faruk Çelik'in ve mensubu bulunduğu AKP'nin Alevi açılımı konusundaki samimiyetsizliğini ortaya koyması bakımından dikkat çekicidir'' diyen Sağ, dilekçesinde şu görüşlere yer verdi: ''Aynı zamanda şüpheli Faruk Çelik'in şahsımla ilgili suç teşkil eden bu açıklamaları, Zaman gazetesinin 20 Eylül tarihli nüshasında ve internet sitesinde 'Arif Sağ ajan çıktı', 'Arif Sağ Alevilere ihanet ediyor' başlıklarıyla verilen bu yayınlarda şüpheli Faruk Çelik'in beyanlarına ilave olarak yine hakaret niteliğinde yorum ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Dolayısıyla Zaman gazetesinin sorumlu yazı işleri müdürü olan diğer şüpheliler şahsıma yönelik hakaret suçuna iştirak etmişlerdir. Sonuç olarak, şüphelilerin kişilik haklarımı rencide etmeye, kamuoyu önündeki saygınlığımı zedelemeye dönük ve hakaret suçu oluşturan açıklama ve yayınları nedeniyle haklarında gerekli soruşturmanın yürütülmesini ve neticede cezalandırılmalarını talep ediyorum.''