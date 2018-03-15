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Arif Sağ yoğun bakımda

Usta sanatçı Arif Sağ, açık beyin ameliyatı oldu

15 Mart 2018 13:56

Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ, bu sabah açık beyin ameliyatına alındı. Arif Sağ'ın yarına kadar yoğun bakım ünitesinde kalacağı belirtildi.

Son dönemde Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği'nde (MESAM) yaşanan kriz ve sağlık problemleriyle gündeme gelen Arif Sağ, sabah saatlerinde açık beyin ameliyatına alındı.

"Dualarınızı eksik etmeyin"

Ses sanatçısı Onur Akay, usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Onur Akay, Twitter hesabından, "Arif Sağ hocamız beyin tümörü nedeni ile ameliyat olmuştur ve ameliyatı çok başarılı geçmiştir. Yarına kadar yoğun bakım ünitesinde kalacak olan Arif Sağ için dualarınızı eksik etmeyin" paylaşımını yaptı. 

Mayıs 2017'de akciğer kanseri teşhisi konulan 73 yaşındaki sanatçı, bir süre Küba'da ilaç tedavisi görmüştü.Geçtiğimiz gün ise yoğun stres ve üzüntüye bağlı olarak rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. 

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