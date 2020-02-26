Arif Sağ, mahkeme kararıyla MESAM görevinden alındı

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) seçiminde 109 sahte üyenin oy kullandığı gerekçesiyle açılan dava sonucunda başkan Arif Sağ ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verildiği belirtildi.

Atamayı sosyal medya hesabından duyuran Metin Karataş, "Mesam’a yeni 'Kayyum' darbesi! Genel Kurula bir ay kala Arif Sağ başkanlığındaki Mesam’a yeniden 'Kayyum' atandı! Gücünü belli yerden alanlar bilirkişi raporlarına rağmen bizi yine görevden aldı!" diye yazdı.

Barış Yarkadaş: Sanatın, talimatla yapılamayacağını öğrenemediler

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş kişisel sosyal medya hesabından, "Değerli sanatçı Arif Sağ'ın başkanlığını yürüttüğü MESAM'a genel kurula bir ay kala yine kayyum atandı. Belli ki bir türlü hakimiyet kuramadıkları kültür - sanat alanında kayyumlar yoluyla başarılı olabileceklerini sanıyorlar. Sanatın, talimatla yapılamayacağını öğrenemediler" paylaşımında bulundu.

Ne olmuştu?

MESAM üyelerinden Recep Ergül, Mart 2018 de yapılan MESAM Genel Kurulu'nda, 109 sahte üyenin seçime katılıp oy kullandığı gerekçesiyle Arif Sağ ve yönetim kurulu üyelerine dava açmıştı. İstanbul 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde bugün görülen davada, Arif Sağ ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerinden alınarak yerlerine geçici yönetim atanmasına karar verildi. Davaya Recep Ergül ile MESAM üyesi 40 kişi katılırken mevcut yönetimi Ali Rıza Binboğa temsil etti. Arif Sağ, daha önceki dönemlerde de 3 kez MESAM görevinden alınmıştı.