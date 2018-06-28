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Arif, otomobiliyle yaptığı kazada öldü

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Arif Çakır (23), yaşamını yitirdi

28 Haziran 2018 13:56

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Arif Çakır (23), yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında, Nazilli- Aydın karayolu İsabeyli Mahallesi yakınında meydana geldi. Arif Çakır yönetimindeki 09 NE 318 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıktı. Orta refüje çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çakır\'ın öldüğünü belirledi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Arif Çakır\'ın cesedi, Nazilli Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

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