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Spor

Arif Erdem, PTT 1. Lig'de...

PTT 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, Arif Erdem'le anlaştı

16 Kasım 2015 11:11

PTT 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, teknik direktör Arif Erdem ile anlaştı.

Mehmet Altıparmak'la bu hafta yollarını ayıran Denizlispor'da Başkan Mustafa Şavluk ve Asbaşkan Taner Atilla İstanbul'da 3 gündür sürdürdükleri teknik adam arayışlarında 3 teknik adamla görüştü.

Arif Erdem'le yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlandı. Erdem, sezon sonuna kadar Denizlispor'un teknik direktörlüğünü üstlendi.

Arif Erdem, pazartesi günü sözleşme imzalayacak. Denizlispor'un resmi internet sitesinden de anlaşma duyuruldu.

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