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Spor

Arif Erdem ABD'de görüntülendi

Türkiye'de hakkında yakalama kararı olan eski milli futbolcu Arif Erdem, silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılanıyor

23 Ocak 2020 22:46

'FETÖ' soruşturması kapsamında Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan eski futbolcu ve teknik direktör Arif Erdem, ABD'nin Virginia Eyaleti'nde bir restorandan çıkarken görüntülendi.

TRT Haber'de yer alan habere göre; Arif Erdem'in Fethullah Gülen'le sürekli irtibat halinde olduğu ve cep telefonundan 289 kez görüştüğü hakkındaki iddianamede yer almıştı.

Silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanan Erdem, İpsala Sınır Kapısı'nı kullanarak Yunanistan'a kaçmış, ardından da ABD'ye yerleşmişti.

Hakkında yakalama kararı olan ve Türkiye'deki mal varlığına el konulan Hakan Şükür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Arif Erdem'in Amerika'da bulunduğunu itiraf etmişti.

Arif Erdem, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanıyor.

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