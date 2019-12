Arif Doğan'ın ifadeleri çelişiyor

T24

Suikast ve faili meçhuller

Ergenekon hakkında

Milliyet gazetesinden Musa Kesler'in haberi şöyle:Ergenekon davasının ikinci iddianamesinin sanıklarından olan emekli Jandarma Albay Arif Doğan’ı, bir internet sitesinde yayımlanan ses kayıtları yeniden gündeme getirdi. Uzun zamandır Sultanbeyli’deki evinde iki koruması ve bakıcısıyla birlikte solunum cihazına bağlı olarak yaşayan Doğan’ın çeşitli zamanlarda yaptığı açıklamalardaki çelişkiler dikkat çekti.Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra bir süre hastanede yatan ve daha sonra sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilen Doğan “elektronik dinleme” olduğunu söylediği ses kaydının kendisine ait olduğunu kabul ediyor. Ancak özellikle eski Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis suikastiyle ilgili bölümlerde “Dinleme bandı denilen şeyin içinde birleştirmeler var” diyerek, montaj olduğunu iddia ediyor. Ses kaydının yayımlanmasının ardından özellikle Eşref Bitlis suikastiyle ilgili olarak basının yoğun ilgisiyle karşılaşan Doğan iki farklı gazeteye açıklamalar yaptı. Fakat Doğan’ın her iki gazeteye yaptığı açıklamalar hem birbiriyle hem de internette yer alan ses kaydının içeriğiyle çelişiyor. Ayrıca Doğan’ın anlatımlarında 15 Ağustos 2008 tarihli emniyet ve mahkeme ifadeleriyle de çelişen bölümler var. Doğan’ın anlatımlarının tamamında kabul ettiği ve özellikle vurguladığı ise JİTEM diye bir kuruluşun var olduğu ve kendisinin kurduğu... İşte açıklamalar ve çelişkiler:: “Eşref paşanın ölümü, Cem Ersever yaptı diyorlar. Hayır. Cem Ersever’in arkasına ben destek vermesem, k..na.. adam mı öldürebilir? Söyleme yaa bırak şunu ya!”: “Ben hayatımda PKK ile çatışmalar hariç bir tane insanoğlu öldürdüysem, Allah benim canımı alsın. Ben ne rahmetli Eşret Bitlis’e, ne Ahmet’e ne Mehmet’e, ne kuyularda bulunanlara, ne orada gömülenlere bir mermi attım ve attırdıysam şerefsiz bir insanım. Ne anlatayım başka?”: “Güneydoğu’daydım, Veli Küçük denilen kavat bana geldi. Ben ona JİTEM’i değil, Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı’nı teslim ettim.”: “Veli Küçük saygıdeğer bir insan. K.vat kelimesini mi kullanmışım?, p..venk mi demişim? Benim aile terbiyeme yakışmaz. Benden birkaç yaş daha büyüktür. Karşısında bacak bacak üstüne atmam.”: “(Veli Küçük) Bir ara bir firmada genel müdürdü. Bazı işler çevirip para aldığını biliyordum. Bazı yerlerde benim adımı kullanmıştı. Hesabını sormaya gittim. Hatta o görüşmede Seda Sayan ile bir kabadayının kardeşi de vardı. Beni Seda Sayan ile tanıştırmıştı.”: “Seda Sayan kim ki ben onunla tanışayım? Beni ilgilendirmez, ben dağlıyım, dağlarda, köylerde yaşadım. Metropollerle işim olmaz.”: “Ben JİTEM gruplar komutanıyım o zaman, aynı zamanda Jandarma İstihbarat Grupları Komutanı’yım Türkiye’nin... Ulan silahlı güç, 10 bin kişi bende var. Bunların ne ... var. Ben düşünüyorum kayıtsız 5 bin tane tabanca dağıttım ben. Terörist yetiştirdim ben orada. Atatürk olsaydı şimdi beni çoktan öldürürtürdü, Topal Osman gibi.”: “Ben 10 bin demişim, dürüst ifade etmişim. Ama 10 bin silahlı adam değil. Ben Topal Osman değilim.”“Ergenekon nedir biliyor musunuz? Her tarladan bir tezek, her şehirden bir p...gin bir araya gelip kurduğu bir şeydir. Benim ilgim alakam JİTEM iledir, Ergenekon ile değil.”Mahkeme ve savcılık ifadesi: “Ergenekon isimli bir yapılanma olsaydı, ben bunu gerek görev süremde ve gerekse emekli olduktan sonra halen askeri çevrelerle yani meslektaşlarımla irtibatlı olmam sebebiyle bilirdim, böyle bir örgüt varsa ben ismini ilk kez basından duydum.”Bu arada İkinci Ergenekon davasının dünkü oturumunda Doğan’ın sağlık durumunun araştırılmasına, ifade verip veremeyeceğinin tespitine karar verildiği açıklandı. Duruşma bugün saat 09.00’a ertelendi.