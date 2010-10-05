-ARİF DOĞAN YENİDEN İFADEYE ÇAĞRILDI İSTANBUL (A.A) - 05.10.2010 - ''Ergenekon'' davası sanığı emekli Albay Arif Doğan'ın, internet ortamına düşen ve kendisine ait olduğu iddia edilen eski Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in ölümüyle ilgili ses kaydına ilişkin ifade vermek üzere yeniden Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne çağrıldığı öğrenildi. Bitlis'in ölümüne ilişkin sözleri olduğu iddiasıyla hakkında inceleme başlatılan ve geçen hafta geldiği adliyede Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'e 2 gün üst üste ifade veren Doğan, bu kez özel yetkili Cumhuriyet savcılarından Kadir Altınışık tarafından adliyeye davet edildi. Doğan'ın, ses kaydıyla ilgili, başka bir soruşturma kapsamında talimatla ifadesinin alınması yönünde talep olduğu için adliyeye çağrıldığı ve yarın öğleden sonra ifade vermek için adliyeye gelebileceği belirtildi. İnternet ortamına düşen ses kaydında, ''JİTEM'i ben kurdum'' diyen ve Doğan olduğu iddia edilen kişi, aynı zamanda, ''Alevi-Sünni kavgası için Alevilere saldıracak sakallı bir ekip kurdum. 7 bin ruhsatsız silah dağıtıp terörist yetiştirdim. 10 bin silahlı adamla suç örgütlerini yönettim'' ifadelerini kullanmıştı. Ses kaydında ayrıca, ''Eşref Paşa'nın ölümü, Cem Ersever yaptı diyorlar. Eşref'i öyle böyle yapmış! Hayır. Cem Ersever'in arkasına ben destek vermesem... adam mı öldürebilir? Söyleme ya, bırak şunu ya. Ahmet Cem Ersever'iymiş, Mustafa Deniz'iymiş, Mahsune'siymiş, bunlar çakal ya'' sözleri yer almıştı.