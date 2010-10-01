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ARİF DOĞAN YENİDEN ADLİYEDE İSTANBUL (A.A)

01 Ekim 2010 16:53

-ARİF DOĞAN YENİDEN ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 01.10.2010 - ''Ergenekon'' davası sanığı olan ve eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in ölümüyle ilgili ses kaydı internete düştüğü için hakkında inceleme başlatılan emekli Albay Arif Doğan, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi.  Hakim ve savcıların giriş yaptığı kapıdan adliye gelen yapan Doğan, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Doğan'ın, eski Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in ölümüne ilişkin sözlerinin haber sitelerinde yer alması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'e dün vermeye başladığı ek ifadesine devam edeceği belirtildi. 

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