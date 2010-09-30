T24 LogoT24 Logo
Gündem

Arif Doğan, Savcı Öz'e 8 saat ifade verdi...

Eşref Bitlis'in ölümüyle ilgili ses kaydı internete düştüğü için hakkında inceleme başlatılan emekli Albay Arif Doğan ifade verdi.

30 Eylül 2010 03:00

T24- ''Ergenekon'' davası sanığı olan ve eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in ölümüyle ilgili ses kaydı internete düştüğü için hakkında inceleme başlatılan emekli Albay Arif Doğan, ek ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.


Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'e yaklaşık 8 saat ifade veren Doğan, tekerlekli sandalyeyle, birkaç kişinin yardımıyla adliye asansöründen indirilerek adliyenin kapısına yanaşan otomobile alındı.


Arif Doğan, adliyeden çıkarken gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine, rahatsız olduğunu ve dinlenmesi gerektiğini belirterek, açıklama yapmayacağını söyledi.


Yarın öğleden sonra yeniden ifade vermeye geleceğini ve ifadesinin tamamlanmasının ardından bir açıklamada bulunabileceğini kaydeden Doğan, daha sonra adliyeden ayrıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24