-ARİF DOĞAN: JİTEM'İN ARŞİVİNİ KİMSE BENDEN ALAMAZ İSTANBUL (A.A) - 17.01.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuksuz sanıklarından emekli albay Arif Doğan, ''Hizbulkontra'yı ben kurdum. Şimdiki Hizbullah değil, Hüseyin Velioğlu'nun ilk kurduğu teşkilatı ben kurdurttum'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki salonda görülen duruşmada, mahkeme heyetine, millete olan borcunu ödemesi için aracılık ettiğini belirterek, teşekkür etti. Kendisine bırakılması halinde çok üzücü şeyler hatırladığını anlatan Doğan, ''Siz sorun ben cevap vereyim'' dedi. Mahkeme Başkanı Köksal Şengün'ün ''Savunmanız bitti mi?'' demesi üzerine Doğan ''Evet'' diye yanıt verdi. Başkan Şengün de bunun üzerine Doğan'ın emniyetteki ifadesini okudu. Kendisine ait olduğu ileri sürülen deponun, 20 yıllık olduğunu anlatan Doğan, JİTEM'den ayrıldıktan sonra bu eşyaların orada kaldığını ancak içeriğini kimsenin bilmediğini söyledi. Zabıtlar olmasaydı kendisinin de o depoda nelerin olduğunu bilmeyeceğini dile getiren Doğan, söz konusu depoda kendisi, kızı ve eşinin eşyalarının da bulunduğunu anlattı. Şengün'ün, depoda bazı gizli ibareli belgeler bulunduğunu söylemesi üzerine Doğan, ele geçen belgelerin ''kozmik belge'' olmadığını belirterek, askeri konuları içeren bir belgenin bir askerde olmasının normal olduğunu söyledi. Doğu ve Güneydoğuda aşiretlerle ilgili bilgilerin yer aldığı bir belgenin ele geçirildiği hatırlatılan Doğan, o belgenin Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir belge olduğunu dile getirerek, ''Bunun bu bölge için hazırlanmasını tehlikeli buldum. Emniyet, bununla mücadelede büyük bir zayıflatmaya sebep olmuştur. Bu ihanettir. Hiç bir aşirete potansiyel devlet yanlısı ya da örgüt yanlısı diyemezsiniz. Dediğinizde bir potansiyel yaratırsınız'' dedi. Doğuda teröre karşı cansiparane savaşan polis ve askerlerin yanı sıra oradaki Kürtlerin de mücadelesinin bulunduğunu anlatan Doğan, bölgedeki aşiretleri kendisinden iyi bilen kimse olmadığı aktardı. -''...ÇOK ÜZÜLÜYORUM''- Doğan, JİTEM'in çok gizli bir kuruluş olmadığını dile getirerek, şunları söyledi: ''JİTEM'in arşivi bende. Kimse bulamaz. Onlar kahraman gibi savaştılar. JİTEM'de 10 bin kişi vardı. İsimlerini söylesem onları da mı yargılayacaksınız? Onlar 100 kişilik bir gruba 10 kişiyle gidiyorlardı. Tek bir asker, Türk halkı ölmesin diye ölüme gidiyorlardı.'' Konuşması sırasında ses tonunu yükselten Doğan'a Mahkeme Başkanı Şengün ''sakin konuşun'' dedi. Doğan da ''Ama çok üzülüyorum'' diye yanıt verdi. JİTEM'in varlığını iki kuvvetin beyanından sonra açıkladığını dile getiren Doğan, ''Hizbulkontra'yı da ben kurdum. Şimdiki Hizbullah değil. Hüseyin Velioğlu'nun ilk kurduğu teşkilatı ben kurdurttum. Ben herkesten iyi mücadele ettim. Ben baş koymuşum, bu vatana hizmet etmişim. JİTEM'i kurdum da hata mı ettim'' dedi. Başkan Şengün'ün gazeteci Soner Yalçın'ın JİTEM'le ilgili bir yazısını okuması üzerine Doğan, Yalçın'ın JİTEM'in değerlendirmesini yapamayacağını anlatarak, Yalçın'a hakaret içerici sözler sarf etti. -SEDAT PEKER İLE İLİŞKİSİ- Peker'le ilişkisine de değinen Doğan, polis tutanaklarında Peker'e yönelik ''Reis'' dediğinin kayda geçirildiğini belirterek, heyete yönelik ''Siz şimdi mahkeme başkanısınız. Size Başkan demek suç mu?'' diye konuştu. Peker'le ilk defa bir uyuşturucu kaçakçısının yakalanmaması için bir araya geldiğini belirten Doğan, Peker'in kendisine uyuşturucu işiyle uğraşmadığını söylediğini kaydetti. Başka bir görüşmesinin Şile'de bir astsubayın öldürülmesiyle ilgili olduğunu anlatan Doğan, ''O adamın çok önemli ve çok gizli hizmetleri olmuştur. Şimdi burada anlatamam onları. Peker'e 'Patron'da derim 'Reis' de derim, ne olmuş?'' şeklinde konuştu.