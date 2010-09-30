T24 LogoT24 Logo
Gündem

ARİF DOĞAN BU KEZ TALİMATLA İFADE VERECEK DİYARBAKIR (A.A)

30 Eylül 2010 15:58

-ARİF DOĞAN BU KEZ TALİMATLA İFADE VERECEK DİYARBAKIR (A.A) - 30.09.2010 - Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı, faili meçhul cinayetlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında emekli Albay Arif Doğan'ın ifadesine başvuracak. ''Ergenekon'' davası sanığı emekli Albay Doğan'a ait olduğu öne sürülen ve internet ortamına düşen ses kaydında yer alan ''JİTEM'i ben kurdum'' sözleri üzerine Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı da çalışma başlattı. Diyarbakır'da faili meçhul cinayetlerle ilgili soruşturmayı yürüten özel yetkili iki savcı, emekli Albay Doğan'ın ifadesine başvuracak. Savcılığın, Doğan'ın talimatla ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazacağı öğrenildi. İnternet ortamına düşen ses kaydında, ''JİTEM'i ben kurdum'' diyen ve emekli Albay Arif Doğan olduğu iddia edilen kişi, aynı zamanda, ''Alevi-Sünni kavgası için Alevilere saldıracak sakallı bir ekip kurdum. 7 bin ruhsatsız silah dağıtıp terörist yetiştirdim. 10 bin silahlı adamla suç örgütlerini yönettim'' sözlerini kullanmıştı. Ses kaydında ayrıca, ''(Eşref Paşa'nın ölümü) Cem Ersever yaptı diyorlar. Eşref'i öyle böyle yapmış! Hayır. Cem Ersever'in arkasına ben destek vermesem... adam mı öldürebilir? Söyleme ya, bırak şunu ya... Ahmet Cem Ersever'iymiş, Mustafa Deniz'iymiş, Mahsune'siymiş, bunlar çakal ya'' sözleri yer almıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da söz konusu ses kaydıyla ilgili inceleme başlatmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24