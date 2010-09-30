-ARİF DOĞAN BU KEZ TALİMATLA İFADE VERECEK DİYARBAKIR (A.A) - 30.09.2010 - Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı, faili meçhul cinayetlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında emekli Albay Arif Doğan'ın ifadesine başvuracak. ''Ergenekon'' davası sanığı emekli Albay Doğan'a ait olduğu öne sürülen ve internet ortamına düşen ses kaydında yer alan ''JİTEM'i ben kurdum'' sözleri üzerine Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı da çalışma başlattı. Diyarbakır'da faili meçhul cinayetlerle ilgili soruşturmayı yürüten özel yetkili iki savcı, emekli Albay Doğan'ın ifadesine başvuracak. Savcılığın, Doğan'ın talimatla ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazacağı öğrenildi. İnternet ortamına düşen ses kaydında, ''JİTEM'i ben kurdum'' diyen ve emekli Albay Arif Doğan olduğu iddia edilen kişi, aynı zamanda, ''Alevi-Sünni kavgası için Alevilere saldıracak sakallı bir ekip kurdum. 7 bin ruhsatsız silah dağıtıp terörist yetiştirdim. 10 bin silahlı adamla suç örgütlerini yönettim'' sözlerini kullanmıştı. Ses kaydında ayrıca, ''(Eşref Paşa'nın ölümü) Cem Ersever yaptı diyorlar. Eşref'i öyle böyle yapmış! Hayır. Cem Ersever'in arkasına ben destek vermesem... adam mı öldürebilir? Söyleme ya, bırak şunu ya... Ahmet Cem Ersever'iymiş, Mustafa Deniz'iymiş, Mahsune'siymiş, bunlar çakal ya'' sözleri yer almıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da söz konusu ses kaydıyla ilgili inceleme başlatmıştı.