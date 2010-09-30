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Arif Doğan adliyede

Ses kayıtları internete düşen emekli Albay Arif Doğan, sabah saatlerinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

30 Eylül 2010 03:00

T24 - Faili meçhul cinayetler ve terör örgütlerinin derin yapısı hakkında medyaya açıklamalarda bulunan Ergenekon davasının tutuksuz sanığı emekli Albay Arif Doğan, ifade vermek üzere Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Polis eşliğinde 09:30 sıralarında adliyeye getirilen Doğan, araçtan indirildikten sonra tekerlekli sandalyeye oturtularak binaya alındı. Doğan'ın Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz tarafından ifadesinin alınması bekleniyor.

Emekli Albay Doğan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydında çarpıcı iddialar yer alıyor. Doğan kayıtta, ''10 bin silahlı adamım var. Resmi görevde bile 10 bin kişi taşıyamaz. Atatürk olsaydı şimdi beni çoktan öldürtürdü. Topal Osman gibi. Sormuş kaç asker çıkartırsın? 10 bin demiş Paşam. Demiş benden fazla Topal'ın adamı var. Öldürün bunu gitsin. Ben üç defa idam cezası aldım. Asmadığına pişman oldular.

Eşref Paşa'nın ölümü, Cem Ersever yaptı diyorlar. Eşref'i öyle böyle yapmış! Hayır. Cem Ersever'in arkasına ben destek vermesem, kıçına.., adam mı öldürebilir? Söyleme yaa, bırak şunu ya. Ahmet Cem Ersever'iymiş, Mustafa Deniz'iymiş, Mahsune'siymiş, bunlar çakal yav." diyor.

Doğan, ses kayıtlarında JİTEM'i kendisinin kurduğunu, Hizbullah terör örgütünü de devletin kurduğunu belirtiyordu.


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